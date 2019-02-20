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Шойгу заявил, что новейшие российские системы вооружения в сотни раз дешевле иностранных 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новейшие российские системы вооружения в сотни раз дешевле разворачиваемых против России систем, сообщил в среду журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы. И не только ПРО США", — сказал он, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию.
По словам министра, перспективные системы вооружения РФ уже существуют "в железе", а некоторые уже в эксплуатации.
"В послании Федеральному собранию Верховный главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже "в железе". А отдельные — и в эксплуатации. Все это — абсолютная реальность", — сказал Шойгу.
"Самое главное достоинство новейших российских систем — недосягаемая эффективность", — подчеркнул он.
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Оружие , Армия , Войска , СЕРГЕЙ ШОЙГУ , ВЛАДИМИР ПУТИН
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