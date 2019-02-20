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Минобороны создало инфраструктуру для постановки на боевое дежурство комплекса «Пересвет» 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны подготовило всю необходимую инфраструктуру для постановки на боевое дежурство лазерного комплекса "Пересвет". Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин 20 февраля сообщил, что лазерные комплексы "Пересвет" встанут на боевое дежурство в декабре этого года.
"Для подготовки к заступлению комплексов "Пересвет" на боевое дежурство в течение 2018 года была подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения под размещаемую технику и дежурные смены", — сказали в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что личный состав подразделений, оснащаемых лазерным комплексом "Пересвет", прошел переподготовку и в настоящее время совершенствует свои профессиональные знания, навыки и умения на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке в местах постоянной дислокации.
Все поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в установленных местах дислокации, и с 1 декабря 2018 года лазерные комплексы "Пересвет" несут опытно-боевое дежурство. "Лазерные комплексы "Пересвет" являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения", — добавили в военном ведомстве.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , ВЛАДИМИР ПУТИН , Министерство обороны
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