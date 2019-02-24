«Апокалиптическая торпеда возмездия»: эксперты в США оценили российский «Посейдон»

По мнению эксперта The Popular Mechanics, «Посейдон» будет крайне трудно перехватить и практически невозможно остановить, что превращает его в идеальное «оружие второго удара».

Эксперт американского издания The Popular Mechanics Кайл Мизоками прокомментировал видео испытаний подводного беспилотника «Посейдон». Российский аппарат он назвал «торпедой апокалипсиса».

Автор материала отметил, что, судя по видеоматериалам, «Посейдон» обладает высокой скоростью и возможностью глубокого погружения. Это сочетание должно сделать его крайне трудным для перехвата.

Подводный аппарат предназначен для ответного удара при ядерной атаке, отмечает эксперт, и в этом качестве он выглядит действительно угрожающим. Наличие такой техники должно отпугнуть любого потенциального агрессора.

«"Посейдон" создан, чтобы быть оружием второго удара. Он превращает ядерную атаку против России в мероприятие настолько страшное, что его даже не хочется обдумывать», — говорится в материале.

Первая атомная подводная лодка-носитель для подводного беспилотного аппарата «Посейдон» будет спущена на воду весной текущего года. Морские полигонные испытания беспилотника успешно завершены, личный состав лодки-носителя прошел обучение и готов к службе.