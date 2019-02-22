США анонсировали истребитель F-21

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin анонсировала истребитель F-21. Соответствующий ролик о самолете доступен на YouTube

Как отмечается в пресс-релизе корпорации, истребитель планируется выпускать в Индии с участием компании Tata. Часть комплектующих для самолета должна поставляться из США . В Lockheed Martin отмечают, что F-21 позволит Индии приблизиться к технологиям истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Как пишет в Twitter редактор The Aviation Week Стив Тримбл, «Lockheed [Martin] просто провела ребрендинг [истребителя] F-16V Block 70 для Индии в F-21».

В феврале сообщалось, что ВВС Индии намерены приобрести у России 21 советский истребитель четвертого поколения МиГ-29, корпуса которых будут использованы для сборки более смертоносного многоцелевого самолета.

В январе стало известно, что, согласно Обзорному докладу по противоракетной обороне (ПРО) США, в Пентагоне допускают превращение истребителей F-35 Lightning II в летающие системы ПРО.

Многофункциональный легкий истребитель F-16 Fighting Falcon впервые взлетел в феврале 1974 года. Самолет считается самым массовым истребителем четвертого поколения. К настоящему времени выпущено более 4,5 тысячи таких машин. Истребитель находится на вооружении 25 стран.

Версию F-16V (Viper) Block 70 отличает радар с активной фазированной решеткой, современные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обновленный бортовой компьютер, а также модернизированные монитор и кресло в кабине пилота.