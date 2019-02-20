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Индия представила прототип новой ракеты Brammos воздушного базирования 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: минобороны
Российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace представило на своем стенде на выставке Aero India прототип ракеты воздушного базирования нового поколения Brahmos-NG, передает корреспондент РИА Новости.
Прототип ракеты Brahmos-NG, подвешенной под самолётом Tejes индийских ВВС, представлен на открытой площадке аэрокосмической выставки Aero India 2019.
В 2018 году сообщалось, что ракета будет создана через три-пять лет, ею можно будет вооружать лёгкие истребители типа МиГ-29.
Совместное российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.
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Оружие , Армия , Войска , РИА Новости , Индия
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