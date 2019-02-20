Индия представила прототип новой ракеты Brammos воздушного базирования

Российско-индийское предприятие Brahmos Aerospace представило на своем стенде на выставке Aero India прототип ракеты воздушного базирования нового поколения Brahmos-NG, передает корреспондент РИА Новости

Прототип ракеты Brahmos-NG, подвешенной под самолётом Tejes индийских ВВС, представлен на открытой площадке аэрокосмической выставки Aero India 2019.

В 2018 году сообщалось, что ракета будет создана через три-пять лет, ею можно будет вооружать лёгкие истребители типа МиГ-29.

Совместное российско-индийское предприятие Brahmos (НПО Машиностроения и Организация оборонных исследований и разработок Индии), созданное в 1998 году, специализируется на создании сверхзвуковых ракет различного базирования: корабельного, подводного, берегового и воздушного.