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Индия запросила у России 21 легкий истребитель МиГ-29 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество легких истребителей МиГ-29 в заявке Индии на поставку из России может быть увеличено с нынешнего 21. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.
"Идет запрос на информацию от их стороны. Пока 21 самолет, интересуют ценовые показатели. Могут увеличить количество", — отметил Пунчук.
Ранее издание The Economic Times сообщило, что ВВС Индии ведут переговоры о срочном приобретении у России 21 многоцелевого легкого истребителя МиГ-29 в связи с острой нехваткой самолетов истребительной авиации.
20 февраля в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка "Aero India — 2019". Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Индия
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