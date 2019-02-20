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В Астрахани прошла репетиция авиашоу «Стрижей» и «Русских витязей» 

Российская Газета + ещё 1 35 минут назад
Фото: РГ
В Астрахани над руслом Волги прошла генеральная репетиция полетов авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи". Самолеты 22 февраля примут участие в масштабном праздновании 60-летия Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России.
"В ходе акции летчики ВКС продемонстрируют фигуры группового и одиночного пилотажа, выполнят наиболее зрелищные элементы своих воздушных программ, включая такие фигуры, как "групповая петля Нестерова", "синхронные бочки", "встречный роспуск", "зеркало" и многие другие", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.
Пилоты эскадрильи "Русских витязей" будут летать на многоцелевых истребителях Су-30СМ, а экипажи "Стрижей" — на строевых самолетах МиГ-29 авиацентра ВКС. Полеты пройдут над акваторией Волги.
Кроме того, на месте проведения акции будут представлены стоянки техники войск противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные системы С-300, комплексы "Панцирь-С", радиолокационные станции "Небо" и "Подлет".
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Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , Астрахань
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