ВМС США связали свое будущее с роботами

Развитие ВМС США предполагает разработку робототехники в качестве ключевого компонента, сообщил вице-адмирал Томас Мур , курирующий программы строительства надводных и подводных систем американских ВМС.

По словам Мура, речь идет о создании необитаемых надводных и подводных аппаратов, а также беспилотных систем; испытания проводятся «в воздухе, на воде и под водой», передает ТАСС

Мур считает, что военные корабли без экипажей в ВМС США «возможны», а БПЛА, используемые для разведки и заправки, примут на вооружение «практически наверняка».

ВМС США пока не могут ответить на вопросы относительно «размера подводных необитаемых аппаратов».

Мур не уверен, что со временем «все летательные аппараты на авианосцах будут беспилотными», но не сомневается, что появится «хорошая комбинация пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов».

Он также отметил, что освоение сферы «искусственного интеллекта, машинного самообучения» только началось.

Мур признал, что США «принимают во внимание потенциал конкурентов» и тщательно следят за развитием ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Кроме того, он добавил, что считает вполне возможным начало широкого применения на кораблях ВМС США лазерного оружия уже в ближайшие 10–15 лет.

Напомним, Пентагон заказал четыре подводных беспилотника.

6 февраля в морской акватории испытали ядерную энергетическую установку российского стратегического беспилотного подводного аппарата «Посейдон». В январе сообщалось, что «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует его неуязвимость.