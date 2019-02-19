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Россия готова модернизировать индийские летающие радары А-50 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия готова модернизировать индийские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Об этом сообщает "Звезда".
— Первые три самолета А-50ЭИ находятся в составе ВВС Индии. Мы готовы продолжить работу по этому направлению, например, по модернизации комплексов этого типа, — сказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что их модернизация возможна с участием партнеров из третьих стран.
Ранее ВКС России получили новый самолет ДРЛО А-50У. Он оснащен новым радиотехническим комплексом с улучшенными параметрами. А-50 построен на базе тяжелого транспортного самолета Ил-76. Его дальнейшим развитием станет самолет ДРЛО А-100 "Премьер". Он уже совершил первый полет в ноябре 2018 года.
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Оружие , Армия , Войска , ЮРИЙ СЛЮСАРЬ , ОАК , Индия
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