Расчеты «Буков» отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника в Алтайском крае

Ракетчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание ЗРК «Бук-М2».

Алтайском крае расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» Центрального военного округа (ЦВО) провели тренировку по отражению массированного ракетно-авиационного удара по командному пункту.

По замыслу учения, противник спланировал уничтожение командного пункта ударом авиации. Ракетчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание ЗРК «Бук-М2». Расчетами были захвачены и уничтожены электронными пусками многочисленные, высокоманевренные авиационные цели условного противника, которые находились на различных высотах.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.