Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США разорвали все диалоги с Россией
США разорвали все диалоги с Россией

Расчеты «Буков» отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника в Алтайском крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: минобороны
Ракетчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание ЗРК «Бук-М2».
В Алтайском крае расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» Центрального военного округа (ЦВО) провели тренировку по отражению массированного ракетно-авиационного удара по командному пункту.
По замыслу учения, противник спланировал уничтожение командного пункта ударом авиации. Ракетчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание ЗРК «Бук-М2». Расчетами были захвачены и уничтожены электронными пусками многочисленные, высокоманевренные авиационные цели условного противника, которые находились на различных высотах.
В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В США оценили «смертоносный» танк Т-90МС В Пентагоне вновь обвинили Россию в нарушении ДРСМД В МосВОКУ приступили к опытно-войсковой эксплуатации нового ручного пулемета Калашникова РПК-16
Оружие , Армия , Войска , Алтайский Край
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Башаров обратился к супруге с требованием
Шоу-бизнес
Сирийская армия пошла в наступление
В мире Ближний Восток
Центр Малышевой оштрафовали
Шоу-бизнес
Китай показал беспилотный ударный корабль
Армия Оружие
Отец Децла ответил возмущенному внуку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение