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Усиление огневой мощи: БТР-70 вооружили 73-мм пушкой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На выставке IDEX 2019 в Абу-Даби оборонная промышленность Судана продемонстрировала модернизированный БТР-70. Главным "новшеством" этого бронетранспортера стала установка башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и спаренным 7,62-мм пулеметом, ранее применявшейся на БМП-1.
Остальные доработки аналогичны тем, что можно увидеть на белорусском БТР-70МБ1. Это более удобные бортовые люки и замена двух устаревших бензиновых двигателей на один дизельный мощностью 260 л.с.
Любопытно, что БТР-70 в самом начале своей "карьеры", 48 лет назад, дебютировал как раз в облике колесной БМП ГАЗ-50 именно с такой башней.
Кстати, само боевое отделение от советской "бэхи" первого поколения очень популярно в мире. Его устанавливают на различную бронетехнику.
Например, на гусеничный YW-309, созданный в КНР. Эти бронетранспортеры экспортировались за рубеж. В сухопутных войсках Шри-Ланки они применялись против террористов группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама".
Иракские силовики установили башню с "Громом" на БТР-80УП, и эта машина также использовалась в боях.
А на выставке вооружений в Тегеране недавно был представлен БТР-60ПБ с аналогичным вооружением.
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Оружие , Армия , Абу-Даби , Судан
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