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Украина раскрыла характеристики противороссийского «Нептуна» 

Lenta.ru
Фото: spetstechnoexport.com
Украинский «Спецтехноэкспорт», представляя в ходе международной выставки IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 противокорабельную крылатую ракету «Нептун», раскрыл характеристики данного оружия.
В компании уверяют, что экспортный вариант ракеты способен поразить на дальности до 280 километров надводный корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн. Масса каждой ракеты составляет 670 килограммов, масса осколочно-фугасной боевой части равняется 145 килограммам.
Ракетный комплекс включает четыре ракеты, пусковую установку и наземную мобильную платформу на базе КрАЗ-7634. Обслуживание подобной системы требует трех человек. Типовая батарея предполагает наличие машины управления, машины поддержки, четырех ракетных комплексов и двух транспортных погрузчиков.
Выставка вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 проходит с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
В феврале The National Interest написал, что работы по первой украинской противокорабельной крылатой ракете «Нептун» «дают четкое представление о прогрессе и текущих проблемах» Украины.
В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов высказал мнение, согласно которому промышленность Украины «не раз доказывала свою состоятельность, и сбрасывать ее со счетов не нужно».
В августе 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, комментируя испытания крылатой ракеты, заявил, что оружие «способно обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 километров».
Первые испытания «Нептуна» Украина провела в январе того же года. Тогда же в России заявили, что протестированная ракета создана бюро «Луч» на основе российской противокорабельной ракеты 3М24 комплекса Х-35У.
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Комментарии9
Оружие , АЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ , БОРИС ОБНОСОВ , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , The National Interest
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