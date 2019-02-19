Российский «Прорыв» оказался Т-90 с «бочкой»

Модернизация танка Т-90А до Т-90М, осуществленная «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ), предполагает размещение в кормовой части машины дизель-генераторной установки (ДГУ), пишет в своем блоге на « Яндекс . Дзен» российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

«Мы видим до чего в итоге дошла конструкторская мысль в УКБТМ. Речь о третьей бочке с горючим, штатно (!) закрепленной на корпусе ДГУ, расположенной в кормовой части левой надгусеничной полки», — отмечает автор.

Таким образом специалист прокомментировал ролик с Т-90М, появившийся в феврале, где был «впервые запечатлен полный облик машины».

«Если мы из боевого отделения убираем передний правый бак-стеллаж, то топливо-то куда девать? Внутри танка для него места больше нет. Вот и решили вынести его наружу. Не придумали ничего лучшего, чем бочку взгромоздить на надгусеничную полку, на которой и так уже стоит вспомогательная дизель-генераторная установка», — пишет Хлопотов.

По его словам, подобное решение отличает ряд недостатков. К ним, в частности, относятся сложности при забросе бочки на корпус машины и создаваемая баком нагрузка. «Получилась к тому же отличная мишень. При этом, после малейшего повреждения, топливо из бочки побежит на ДГУ — пожар и выход из строя дорогостоящего оборудования. Теперь с этой бочкой становится невозможным круговое вращение башни при стволе, опущенном в горизонт — на прямую наводку. Ствол попросту сметет эту бочку», — полагает автор.

Он отмечает, что к подобному решению конструкторы «Уралвагонзавода» пришли, чтобы формально выполнить техническое задание по запасу хода танка, чего боевой машине в российских условиях скорее всего не потребуется.

По мнению директора Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко , «Т-90М — это танки нового облика, они имеют новые возможности по использованию оружия и контролю ситуации на поле боя, что существенно повышает возможности сухопутных войск», передает РИА Новости

Ранее в феврале Хлопотов заявил, что российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ. По мнению эксперта, если второй считать «танком для бедных», то первый окажется «танком для нищих».

Т-90М («Изделие 188М») создается в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Танк представляет собой модернизированный вариант Т-90А. Изделие в настоящее время проходит государственные испытания.

В августе 2018 года в ходе форума «Армия-2018», согласно неофициальным источникам, был подписан второй контракт на выпуск батальонного комплекта (31 танк) Т-90М.

Первый контракт на Т-90М, подписанный в августе 2017 года в ходе форума «Армия-2017», предполагает выпуск десяти Т-90М и модернизацию 20 единиц Т-90 и Т-90А до уровня Т-90М.