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В войска поступил новый ручной пулемет Калашникова 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Vitaly V. Kuzmin
Новый ручной пулемет Калашникова РПК-16 поступил на опытно-войсковую эксплуатацию и пройдет тестирование.
По данным Минобороны, «предстоит оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения». Само тестирование пройдет на базе Московского высшего общевойскового командного училища, передает РИА «Новости», в случае замечаний оружие будет доработано.
Контракт с концерном «Калашников» на поставку РПК-16 заключили около года назад. Он создан на основе опыта современных вооруженных конфликтов. У него возможна замена ствола для работа в режиме обычной штурмовой винтовки. Кроме того, специально для РПК-16 разработан новый дисковый магазин повышенной вместимости — 96 патронов, который можно использовать и для автоматов Калашникова.
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Оружие , Армия , Ижмаш , РИА Новости
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