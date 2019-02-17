США нашли покупателя для своих «Патриотов»

Сумма сделки оценивается в $356 млн Бригадный генерал не уточнил срок поставок ракетных систем. По словам организаторов, страна-хозяйка в первый день работы форума подписала соглашений почти на $1 млрд, пишет РИА Новости

Ранее News.ru сообщал, что Саудовская Аравия и Россия планируют начать совместное производство автоматов Калашникова 100-й серии. Стрелковое оружие собираются выпускать не только для нужд королевства, но и для продажи третьим странам.