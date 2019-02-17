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США нашли покупателя для своих «Патриотов» 

News.ru + ещё 4 57 минут назад
Фото: US Army/Global Look Press
Объединённые Арабские Эмираты заключили с Вашингтоном контракт на покупку комплексов ПРО Patriot, заявил глава Минобороны ОАЭ Мухаммед аль-Хасани во время выставки вооружений IDEX, проходящей в Абу-Даби.
Сумма сделки оценивается в $356 млн Бригадный генерал не уточнил срок поставок ракетных систем. По словам организаторов, страна-хозяйка в первый день работы форума подписала соглашений почти на $1 млрд, пишет РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что Саудовская Аравия и Россия планируют начать совместное производство автоматов Калашникова 100-й серии. Стрелковое оружие собираются выпускать не только для нужд королевства, но и для продажи третьим странам.
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РФ и Саудовская Аравия хотят вместе производить оружие Россия воссоздала систему предупреждения о ракетах Бразильских военных могут вооружить автоматами Калашникова
Оружие , Армия , Министерство обороны , РИА Новости , Абу-Даби , ОАЭ , США
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