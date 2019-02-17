Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник 

ТАСС 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX-2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корреспондент ТАСС.
На экспозиции концерна представлена модель беспилотника, вдвое меньшая, чем реальный образец. Согласно презентации, скорость полета беспилотника может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг, габариты 1210х950х165 мм.
"Беспилотник успешно прошел испытания и готов к работе", — сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.
После запуска беспилотник взрывается, достигая цели.
Производителем и разработчиком новинки является дочерняя компания концерна Zala aero.
Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.
ТАСС: последние новости
В Калифорнии ввели в эксплуатацию новый корабль ВМС США Tulsa Модернизация системы предупреждения о ракетном нападении РФ завершится за два-три года Оборонная выставка IDEX-2019 открывается в Абу-Даби
Комментарии2
Оружие , Армия , Войска , Ижмаш , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение