«Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник

Концерн "Калашников" на международной оборонной выставке IDEX-2019 представил самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, он уже прошел испытания и готов к работе, передает корреспондент ТАСС

На экспозиции концерна представлена модель беспилотника, вдвое меньшая, чем реальный образец. Согласно презентации, скорость полета беспилотника может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность работы составляет 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг, габариты 1210х950х165 мм.

"Беспилотник успешно прошел испытания и готов к работе", — сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

После запуска беспилотник взрывается, достигая цели.

Производителем и разработчиком новинки является дочерняя компания концерна Zala aero.

Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.