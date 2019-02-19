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The National Interest оценил российский танк Т-90МС 

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Фото: Reuters
В статье автор указывает, что данная боевая машина является модифицированной экспортной версией танка Т-90.
Отмечается, что Т-90МС был улучшен, по сравнению с предыдущей моделью Т-90С, в частности, его оснастили более мощным дизельным двигателем, навигационной системой ГЛОНАСС, цифровым компьютером, динамической защитой, переработанной башней.
Уточняется, что единица такой боевой техники обойдётся покупателю в $4,5 млн  Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего российского танка Т-90МС.
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Оружие , Армия , ТК "Звезда" , The National Interest
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