В статье автор указывает, что данная боевая машина является модифицированной экспортной версией танка Т-90.
Отмечается, что Т-90МС был улучшен, по сравнению с предыдущей моделью Т-90С, в частности, его оснастили более мощным дизельным двигателем, навигационной системой ГЛОНАСС, цифровым компьютером, динамической защитой, переработанной башней.
Уточняется, что единица такой боевой техники обойдётся покупателю в $4,5 млн Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего российского танка Т-90МС.