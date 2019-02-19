The National Interest оценил российский танк Т-90МС

В статье автор указывает, что данная боевая машина является модифицированной экспортной версией танка Т-90.

Отмечается, что Т-90МС был улучшен, по сравнению с предыдущей моделью Т-90С, в частности, его оснастили более мощным дизельным двигателем, навигационной системой ГЛОНАСС, цифровым компьютером, динамической защитой, переработанной башней.