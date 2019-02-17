Проект российско-эмиратской БМП заморожен

«Мы все предложения сделали, согласовали прототип данной машины с российскими предприятиями, но вот буквально в прошлом году местная сторона решила еще раз посмотреть свои возможности с компанией Tawazun без российских участников», — передает его слова РИА «Новости».

Михеев добавил, что продолжение сотрудничества по этой БМП может быть продолжено, Россия открыта для диалога как на контрактной основе, так и на основе совместного производства.

«Тем не менее на сегодня этот проект заморожен», — подчеркнул Михеев.

Предполагалось, что российско-эмиратская БМП получит название «Атом». Проект впервые был представлен на выставке вооружений в Нижнем Тагиле в 2013 году, меморандум о поставке российских боевых модулей калибра 57 миллиметров на шасси производства ОАЭ Enigma был подписан в феврале 2015 года.