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Проект российско-эмиратской БМП заморожен 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совместный проект России и ОАЭ по созданию боевой машины пехоты временно заморожен, так как Абу-Даби захотел создать ее полностью своими силами, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«Мы все предложения сделали, согласовали прототип данной машины с российскими предприятиями, но вот буквально в прошлом году местная сторона решила еще раз посмотреть свои возможности с компанией Tawazun без российских участников», — передает его слова РИА «Новости».
Михеев добавил, что продолжение сотрудничества по этой БМП может быть продолжено, Россия открыта для диалога как на контрактной основе, так и на основе совместного производства.
«Тем не менее на сегодня этот проект заморожен», — подчеркнул Михеев.
Предполагалось, что российско-эмиратская БМП получит название «Атом». Проект впервые был представлен на выставке вооружений в Нижнем Тагиле в 2013 году, меморандум о поставке российских боевых модулей калибра 57 миллиметров на шасси производства ОАЭ Enigma был подписан в феврале 2015 года.
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Оружие , Армия , Александр Михеев , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Абу-Даби
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