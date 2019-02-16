Россия воссоздала систему предупреждения о ракетах 

Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении. По словам начальника штаба, первого заместителя командующего Космическими войсками ВКС генерал-майора Игоря Морозова, все "дыры" в радиолокационном поле закрыты.
Военный отметил, что в 2018 году на боевое дежурство были поставлены три новых радиолокационных станции в Енисейске, Барнауле и Орске. С помощью этого было создано сплошное периферийное радиолокационное поле.
По словам генерала, остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций, которые займут 2-3 года. При этом процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будет продолжаться постоянно, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Минобороны Ливана готово рассмотреть любое предложение от Кремля по приобретению российского оружия, заявил глава ведомства Ильяс Абу Сааб. По словам военного, подобные контракты заключаются исходя из потребностей ближневосточного государства и никто не сможет повлиять на внешнюю политику Ливана в этом вопросе.