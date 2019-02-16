Россия воссоздала систему предупреждения о ракетах

Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении. По словам начальника штаба, первого заместителя командующего Космическими войсками ВКС генерал-майора Игоря Морозова , все "дыры" в радиолокационном поле закрыты.

Военный отметил, что в 2018 году на боевое дежурство были поставлены три новых радиолокационных станции в Енисейске, Барнауле и Орске. С помощью этого было создано сплошное периферийное радиолокационное поле.

По словам генерала, остались незначительные работы по замене устаревших локаторов на ряде станций, которые займут 2-3 года. При этом процесс совершенствования математических алгоритмов обработки информации будет продолжаться постоянно, сообщает РИА Новости