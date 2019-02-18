Как видят в темноте спецназовцы России и США

Первые приборы ночного видения практически одновременно появились на вооружении в СССР и Третьем Рейхе. Тогда это были громоздкие тяжёлые аппараты, которые устанавливали на пушки и танки. Современные технологии позволяют создавать портативные приборы ночного видения и тепловизоры, которые военные, в первую очередь из сил спецназначения, могут использовать в качестве прицелов или биноклей. Но если американские спецназовцы в силу передового технического оснащения могут по праву считаться «хозяевами ночи», их российские коллеги вынуждены пользоваться в основном устаревшим иностранным и отечественным оборудованием.

В США

В 2019—2023 годах бойцы армии и Корпуса морской пехоты США получат около 10 000 новейших приборов ночного видения от компании BAE Systems (головной офис находится в Великобритании ), сообщает издание The Army Times. Первые приборы ENVG-III (Enhanced Night Vision Goggle) морпехи получат в ближайшие несколько месяцев. Заявлено, что новый прибор позволяет не только лучше видеть в темноте, но и более чётко различать дым, туман и очертания укрытий. Кроме того, на ENGV-III предусмотрена функция «картинка в картинке» — она позволяет стрелку видеть одновременно два разных направления за счёт того, что один элемент ПНД установлен на прицеле винтовки, а второй (мобильный прицел FWS1) — на каске бойца. Такое техническое решение позволит бойцу эффективно вести прицельную стрельбу из-за угла. Новая система совместима с автоматической винтовкой M16, карабином M4 и ручным пулемётом M249. В ходе летних испытаний прибора ENVG-III было установлено, что эффективность поражения целей стрелковым оружием в ночное время выросла в два раза.

«Усовершенствованные бинокли для ночного видения и усовершенствованные технологии прицеливания и отображения данных… позволят американским военным стать настоящими «хозяевами ночи»», — добавляет The Army Times.

Работы над ENVG-III начались в 2015 году. В марте 2018 года BAE Systems заключила с Пентагоном контракт на поставку новых ПНВ суммой около $97 млн C 2009 года американские спецназовцы также использовали очки ночного видения ENVG-I и их модернизированный вариант ENVG-II. Эти компактные приборы имеют небольшой вес — всего 680 граммов, соединяют в себе функции цифрового усилителя света и тепловизора и крепятся к каскам бойцов. Тепловизор отличается от ПНВ принципом работы: если прибор ночного видения усиливает зрение человека за счёт отражения света от слабых источников излучения, то тепловизор реагирует на температуру и позволяет различить в первую очередь живые тела, движущиеся в темноте. В распоряжении американских военнослужащих есть несколько тысяч ENVG-I и ENVG-II.

Также американские военные используют бинокулярные устройства ночного видения AN/PVS-31 (BNVD). Применяемый при их производстве белый фосфор позволяет повысить детализацию и снизить уровень расплывчатости изображения. Однако в распоряжении войск находятся и более дешёвые и громоздкие ПНВ и тепловизоры — в частности производства американской компании FLIR Systems.

Ещё одно важное направление в армии США — оснащение средствами ночного видения танков, бронетранспортёров и вертолётов. Здесь у конструкторов больше возможностей, поскольку техника может быть укомплектована тепловизорами и ПНВ больших размеров.

Общий объём рынка военных устройств ночного видения в армии США к 2020 году составит, по оценкам экспертов, около $4 млрд

В России

В российских вооружённых силах, где в последнее время уделяется особое внимание созданию мобильных групп спецназа, также создаются новые компактные ПНВ. С 2009 года в войска поступила ограниченная партия отечественных очков ночного видения ПНВ-10Т «Альфа-1032» (крепятся на каску) и ночных универсальных прицельных комплексов (КПУ НВ) «Альфа-1962» (крепятся к автомату или снайперской винтовке). В 2016 году СМИ анонсировали начало производства отечественных ПНВ 4-го поколения. В то же время, как это часто бывает с военной и специализированной техникой, различия между поколениями зачастую размыты. Теоретически ключевое отличие здесь заключается в конструкции главного элемента ПНВ — электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Он предназначен для усиления инфракрасного излучения. И именно более совершенные ЭОП позволяют сделать ПНВ более компактными и менее восприимчивыми к изменениям освещения и др.

Но реальное соответствие российских ПНВ зарубежным образцам крайне сомнительно. Кроме того, сравнительно передовое снаряжение от российских производителей зачастую не доходит до военных. Бойцы спецподразделений, принимающих участие в контреррористических операциях на Северном Кавказе, рассказывали, что вынуждены приобретать ПНВ европейских и американских компаний. Также среди сотрудников популярны белорусские приборы и прицелы ночного видения 2−3 поколения «Филин».

В июне 2018 года издание The National Interest отмечало, что у американских спецназовцев на вооружении стоят более «продвинутые» ПНВ, чем у их российских коллег: прицелы ночного видения семейства 1ПН93 «Малыш» и бесподсветные оптические ночные прицелы НСПУ советского производства уступают американским по показателям чёткости изображения и годятся лишь для наблюдения за объектами с укрепленных оборонительных позиций в ночное время, а не для ночных рейдов.

В составе «комплекта солдата будущего» «Ратник» также отсутствуют современные ПНВ. Единственный прибор в комплекте, позволяющий бойцу видеть в темноте, — тепловизорный прицел «Шахин» разработки Центрального научно-исследовательского института «Циклон» (входит в холдинг «Росэлектроника» ). Он, как и ENVG-III, связан с нашлемным монитором и позволяет выводить изображение с прицела на экран.

Но в отличие от современных ПНВ тепловизор нельзя использовать в холодный дождь, снег и метель, так как плотные осадки непрозрачны для теплового излучения. Кроме того, узкое поле зрение прицела затрудняет поиск на местности противника с заранее неизвестными координатами.