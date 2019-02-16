Опубликовано видео испытаний новейшего Т-90МС

Видео испытаний экспортного варианта новейшего российского танка Т-90МС опубликовано телеканалом "Звезда"

На записи запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении, при этом одновременно демонстрируется работа экипажа.

Отмечается, что новинка оснащена модульной динамической защитой третьего поколения, которая обеспечивает ей высокоэффективную всесторонную защиту от современных средств поражения. Кроме того, была значительно улучшена эргономика танка.

При этом масса Т-90МС, с учетом возросших показателей защищенности и огневой мощи, не превысила 50 тонн, благодаря чему танк превосходит конкурентов по мобильности.

Также была улучшены показатели кучности и живучести установленного на боевой машине 125-миллиметрового орудия, при этом в его боекомплект входит широкая гамма разнообразных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом.