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Опубликовано видео испытаний новейшего Т-90МС 

РИА Новости + ещё 3 52 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Павел Герасимов
Видео испытаний экспортного варианта новейшего российского танка Т-90МС опубликовано телеканалом "Звезда".
На записи запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении, при этом одновременно демонстрируется работа экипажа.
Отмечается, что новинка оснащена модульной динамической защитой третьего поколения, которая обеспечивает ей высокоэффективную всесторонную защиту от современных средств поражения. Кроме того, была значительно улучшена эргономика танка.
При этом масса Т-90МС, с учетом возросших показателей защищенности и огневой мощи, не превысила 50 тонн, благодаря чему танк превосходит конкурентов по мобильности.
Также была улучшены показатели кучности и живучести установленного на боевой машине 125-миллиметрового орудия, при этом в его боекомплект входит широкая гамма разнообразных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом.
Т-90 — российский основной боевой танк, разработанный "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. В период с 2001 по 2010 год Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.
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Оружие , Армия , Войска , Уралвагонзавод , ТК "Звезда"
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