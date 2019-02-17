Каким будет модернизированный российский танк Т-90

Египет. Экспортная версия модернизированного танка Т-90М будет представлена на международной выставке в Абу-Даби IDEX 2019, которая откроется 17 февраля. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов. По его словам, боевая машина получила новую систему для ведения «сетецентрической войны». При этом сохранились высокие показатели надёжности и простота эксплуатации танка. Сейчас Т-90 — самый продаваемый танк XXI века. За последние 20 лет Россия экспортировала свыше 1,5 тыс. единиц. В ближайшие годы сотни отечественных танков могут купить Индия

Генеральный директор Уральского конструкторского бюро (КБ) транспортного машиностроения Андрей Терликов сообщил журналистам, что экспортный вариант танка Т-90М («Прорыв-3») будет представлен на открывающейся 17 февраля международной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби ( ОАЭ ). По его словам, боевая машина получила самое современное оборудование, сохранив высокую надёжность и простоту эксплуатации.

Главная особенность Т-90М — единая система управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), разработанная воронежским концерном «Созвездие» . Она позволяет танку вести так называемые сетецентрические войны — боевые действия, которые характеризуются широким использованием информационно-коммутационной сети. Превосходство над противником достигается за счёт эффективного взаимодействия различных сил и средств на театре военных действий (ТВД).

«На практике ЕСУ ТЗ предполагает возможность получения командиром танковой роты или батальона всей необходимой информации об обстановке на ТВД. Данные мгновенно передаются с беспилотников, из штаба или поступают от разведчиков, которые чаще всего наводят танки на цель. Как правило, информация об обстановке выводится на экран компьютера», — пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Эксперт убеждён, что единая система управления тактическим звеном значительно увеличит боевые возможности танкового подразделения. Суворов напомнил, что аналогичный комплекс установлен на Т-14 «Армата» — первом в мире танке третьего поколения.

«Практически новый танк»

Александр Шевченко. Модернизация Т-90 проходила в 2015—2018 годах. Усовершенствовать танк помог в том числе опыт, полученный в ходе сирийской кампании. В частности, об этом в сентябре 2017 года говорил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ

«Конечно, в ходе сирийской кампании были выявлены определённые недостатки серийной техники. Однако, на мой взгляд, ведущую роль в теме «Прорыв-3» сыграл фактор высоких технологий. В задачи уральских конструкторов входило обеспечение качественного превосходства над зарубежными танками — американским Abrams, французским Leclerc, немецким Leopard, южнокорейским K2 Black Panther», — сказал Суворов.

По мнению эксперта, отечественные специалисты создали «практически новый танк». Т-90М оснащён усовершенствованными средствами связи, бронёй, двигателями, автоматом заряжания, системой управления огнём, программно-техническим комплексом и многоканальным панорамным тепловизионным прицелом.

Эксперт особо отметил, что в Т-90М улучшена система пожарной безопасности, а боеприпасы защищены от поражения потоком вторичных осколков.

«Если говорить о защите танка в целом, то она также стала более совершенной. Причём Уральское КБ обошлось без значительного наращивания массы», — заявил Суворов.

Основной акцент конструкторы сделали на установке модулей универсальной динамической защиты (ДЗ) «Реликт» разработки столичного НИИ Стали. Комплексы защищают корпус, башню и бортовые экраны. «Реликт» был разработан на основе системы динамической защиты «Контакт-5». Его ключевое преимущество перед предыдущей версией — более высокий уровень защиты от попадания кумулятивных и подкалиберных боеприпасов. Ещё одна особенность «Реликта» в том, что повреждённые в бою модули можно легко заменить на новые.

Специалистам также удалось повысить уровень безопасности экипажа танка. Обитаемые отделения машины изнутри покрыты специальным антиосколочным подбоем, выполненным из ткани на основе арамидной нити. Лобовая проекция Т-90М может выдерживать попадание практически любого современного боеприпаса. Кроме того, разработчики смогли уменьшить радиолокационную заметность танка в несколько раз по сравнению с его базовой версией.

«При создании комплекса дополнительных средств защиты были учтены особенности предыдущих проектов. Результатом этого стало определённое сокращение ослабленных зон дополнительной защиты, что положительным образом сказалось на общих параметрах живучести техники. В сочетании с активной защитой всё это должно давать значительный прирост реальной эффективности», — говорится в материалах производителя Т-90 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил).

На Т-90М установлена 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 разработки АО «Завод №9» (Екатеринбург). Андрей Терликов сообщил, что были значительно улучшены характеристики орудия, включая кучность стрельбы и живучесть ствола.

В свою очередь, Суворов отметил, что точность поражения целей возросла на 25—30%, а эффективная дальность — на 15%.

Для повышения огневой мощи и дальности стрельбы в боекомплект Т-90М были включены высокоточные боеприпасы. В частности, Терликов упомянул о новой управляемой ракете и осколочно-фугасном снаряде с программируемым для дистанционного подрыва взрывателем.

«Этот танк способен эффективно вести боевые действия как в классических боевых операциях против высокотехнологичной техники противника, так и в условиях локальных конфликтов, в которых нет чётко выраженной линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также в условиях массового применения различных противотанковых средств», — оценил возможности Т-90М Терликов.

Суворов назвал модернизированную версию Т-90 «лучшим в мире танком по соотношению боевых качеств, эксплуатационных характеристик и рыночной стоимости». По его мнению, отечественная машина оставила позади новейшие модификации западных аналогов.

«Несмотря на увеличение электронной начинки и уровня защиты, масса танка не превышает 50 т. Это означает, что машина сохранила свои отличные ходовые характеристики и манёвренность. Западные страны, например, пошли по пути увеличения массы и стоимости, создав себе множество дополнительных проблем», — подчеркнул эксперт.

«Феноменальный успех»

Т-90 является самым успешным с коммерческой точки зрения танком за последние 20 лет. Иностранные государства приобрели в России или выпустили по лицензии свыше 1,5 тыс. единиц. В настоящее время эта боевая машина стоит на вооружении восьми стран мира, включая Россию (в строю — 350 танков, 200 единиц — на хранении).

По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в составе индийской армии насчитывается около 1 тыс. Т-90. На вооружении армии Алжира стоит более 360 танков, Азербайджана — около 100 единиц, Вьетнама — 64. Несколько десятков различных модификаций Т-90 насчитывается в составе ВС Ирака, Сирии, Туркменистана и Уганды.

В ноябре 2016 года комиссия по военным закупкам Минобороны Индии одобрила приобретение новой партии танков Т-90. В ближайшие годы эта страна может закупить 464 комплекта для сборки Т-90МС. По информации зарубежных СМИ, в конце 2019 года лицензионное производство отечественного танка развернётся в Египте. Каир намерен собрать на своей территории 400 Т-90С/СК.

Как ранее отмечал помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин , ещё одним заказчиком может стать Кувейт. К настоящему моменту контракт с этой арабской страной не подписан, но Т-90 прошёл успешные испытания на её полигонах.

«Феноменальный успех Т-90 на международном рынке является лучшим доказательством его выдающихся характеристик. Он пользуется популярностью из-за своей высокой надёжности, неприхотливости, манёвренности и огневой мощи. Это непревзойдённая машина для применения в условиях локальных конфликтов. На мой взгляд, в обозримой перспективе российский танк сохранит статус самого продаваемого в мире», — предположил в беседе с RT профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Эксперт полагает, что новая экспортная версия Т-90 будет, как и раньше, пользоваться высоким спросом в странах Восточной Азии и Ближнего Востока. Собеседник RT уверен, что продвижению машины на эти рынки будут противодействовать западные конкуренты — прежде всего США. Однако, по его мнению, для большинства нынешних потребителей Т-90 останется безальтернативной боевой машиной.