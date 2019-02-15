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«Калашников» запустит производство в Индии 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Концерн «Калашников» может запустить производство российского стрелкового оружия в Индии в ближайшее время. Об этом рассказал генеральный директор концерна Владимир Дмитриев. Его процитировала газета «Известия».
В Индию уже направили образцы для проведения испытаний. После этого начнется лицензионное производство автоматов 100-й серии. В этом помогает «Рособоронэкспорт».
«Вопрос в работе сейчас. Мы надеемся, в ближайшем будущем будет подписано межправительственное соглашение, которые сформулирует основные параметры», — отметил Владимир Дмитриев.
Для запуска производства партнерам предстоит вложить около 100 миллионов долларов.
В Индии планируют выпускать не менее 50 тысяч единиц оружия в год. Производители допускают расширение в дальнейшем производственных мощностей. Об этом сообщил сайт «Военное обозрение».
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Оружие , Армия , Владимир Дмитриев , Рособоронэкспорт , Ижмаш , газета "Известия" , Индия
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