«Калашников» запустит производство в Индии

В Индию уже направили образцы для проведения испытаний. После этого начнется лицензионное производство автоматов 100-й серии. В этом помогает «Рособоронэкспорт»

«Вопрос в работе сейчас. Мы надеемся, в ближайшем будущем будет подписано межправительственное соглашение, которые сформулирует основные параметры», — отметил Владимир Дмитриев.

Для запуска производства партнерам предстоит вложить около 100 миллионов долларов.

В Индии планируют выпускать не менее 50 тысяч единиц оружия в год. Производители допускают расширение в дальнейшем производственных мощностей. Об этом сообщил сайт «Военное обозрение».