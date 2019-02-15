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Новый автомат Калашникова имеет регулируемый по длине приклад 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Р-Спорт
Новый автомат Калашникова 200-й серии с планкой Пикатинни имеет регулируемый по длине приклад и не зависит от антропологических данных солдата, сообщил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству "Ростеха" Виктор Кладов.
Автомат Калашникова 200-й серии будет впервые представлен за рубежом на оружейной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби 17-21 февраля.
"Автоматы 200-й серии сохранили все преимущества традиционной схемы АК: надежность, долговечность и простоту технического обслуживания. Интеграция в конструкцию автомата планок Пикатинни позволяет установить необходимое оборудование для эффективного применения оружия в различных условиях, в том числе ограниченной видимости. Регулируемый по длине приклад автомата и ряд эргономических решений по оптимизации органов управления, дает возможность пользователям максимально полно реализовать свои стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и одежды. Уже сейчас мы ожидаем большой интерес к этим автоматам", — сказал Кладов.
Планка Пикатинни — система рельсового крепления, используемая на разных видах стрелкового оружия для унификации креплений прицелов и других вспомогательных принадлежностей.
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Оружие , Ростех , РИА Новости , Абу-Даби
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