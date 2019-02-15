В Пентагоне обвинили Россию в нежелании начать диалог по вооружениям

США готовы к диалогу по контролю над вооружениями, но считают, что Россия Китай в этом не заинтересованы, заявил помощник министра обороны США по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

"Я думаю, что мы определенно должны быть готовы к диалогу по контролю над вооружениями с Россией. Безусловно, было бы более полезно провести многосторонние переговоры", — сказал Робертс, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, несколько лет назад он принимал участие в переговорах с Россией по вопросам контроля над вооружениями, и уже тогда Москва предложила сделать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) многосторонним. Робертс указал, что только Россия и США являлись связанными обязательствами договора, в то время как Китай, Индия, Пакистан и другие страны — нет.

"Они (РФ — ред.) предложили, чтобы у нас было многостороннее соглашение… Я не увидел какого-либо энтузиазма со стороны Китая, Индии или Пакистана, чтобы участвовать в таком диалоге", — добавил помощник главы Пентагона.

Робертс подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что "нынешняя администрация (США — ред.) заинтересована в стремлении к диалогу по контролю над вооружениями".

"Эта администрация хочет и способна начать диалог и посмотреть, как мы можем сократить число вооружений… но для танго требуется два партнера. Откровенно говоря, сейчас, если говорить о России, то мы не видим большого энтузиазма в такого рода диалоге. Что касается Китая, то я не вижу большого энтузиазма и с их стороны", — считает высокопоставленный представитель Пентагона.