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В России опровергли похороны «надежды россиян» 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Public Domain / Wikimedia
Противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile), стоящая на вооружении польского ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, не способна помешать российским маршрутам на Балтике, заявил RuBaltic.Ru военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Специалист напомнил, что в Балтийском регионе размещено огромное количество комплексов вооружений, отвечающих за регулирование безопасности в морской акватории.
«Это береговые комплексы, о которых говорил эксперт [Максимилиан Дура], это морская авиация, это флот и оперативно-тактические ракетные комплексы, если мы говорим о Калининградской области. Добавим к этому комплексы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, и выяснится, что комплекс береговой обороны не является решающим элементом в урегулировании судоходства и доминировании в морском или техническом театре военных действий», — сказал специалист.
Главред отметил, что ракеты NSM имеют дальность до 220 километров и не являются сверхзвуковыми.
«Сверхзвуковых противокорабельных ракет у стран НАТО и их союзников пока не существует», — заявил он.
По его мнению, «дозвуковые комплексы не списаны с программ вооружений и по-прежнему выполняют свою задачу».
«Здесь вопрос технологий: как данный тип боеприпаса выполняет свою задачу и как он поражает морские объекты, по какой траектории и какой программе. Способны ли средства ПВО на борту кораблей предотвратить поражение (поставить заградительный огонь или поразить эти ракеты) — это открытый вопрос», — отметил Леонков.
Специалист уверен, что «комплексы ПВО, которые принимаются на вооружение ВМС России, способны это сделать — сбить дозвуковые противокорабельные ракеты на высотах ниже десяти метров, совершающие сложные маневрирующие заходы на цель и с разных азимутов одновременно атакующие один корабль». К подобным ракетным комплексам главред отнес сверхзвуковые «Оникс» и «Яхонт», а также гиперзвуковой «Циркон».
В феврале Defence24 опубликовало колонку военного эксперта Максимилиана Дуры, где сравнивалось оружие России и Польши в Балтийском регионе. В статье отмечалось, что NSM «позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в Россию или из России», тем самым «хороня российские надежды по поддержке морских коммуникаций».
Противокорабельная ракета средней дальности NSM (Naval Strike Missile) предназначена для поражения надводных целей. Разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace. Скорость ракеты достигает 0,95 числа Маха.
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Оружие , Армия , Войска , НАТО , Журнал "Арсенал отечества" , Калининградская Область
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