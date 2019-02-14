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Хуситы показали уничтожение бронетехники американского производства 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: кадр из видео
Хуситы продемонстрировали, как уничтожают захваченные в ходе рейда в саудовскую провинцию Наджран трофеи.
Судя по видео, им достались три бронемашины семейства LAV, принадлежавшие механизированной бригаде королевской национальной гвардии.
Первым был подорван LAV-25: башня с 25-мм автоматической пушкой отлетела на несколько метров. В корпусе этой колесной БМП начался сильный пожар.
Следующей жертвой стал LAV Bison. Повстанцы не поскупились и, что называется, от души начинили ее взрывчаткой. В результате бронемашина разлетелась на части. А над обломками устремилось в небо большое черное грибовидное облако.
Затем был сожжен брошенный саудовцами пикап Toyota.
В конце ролика видна сгоревшая ремонтно-восстановительная машина LAV-R.
Ранее, в конце минувшей недели, в Сети также появилось видео, запечатлевшее поражение ПТУР среднего танка Т-34-85, принадлежавшего силам президента Хади.
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Оружие , Армия , Наджран
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