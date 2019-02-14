Расчеты комплексов «Искандер» на Северном Кавказе и Кубани выполнили электронные пуски ракет

По возвращении в пункты постоянной дислокации военнослужащие ракетных соединений ЮВО продолжат выполнение мероприятий в рамках проверки боеготовности.

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» соединений Южного военного округа, дислоцированных на Северном Кавказе и Кубани, выполнили электронные пуски с неподготовленных позиций в рамках проверки боевой готовности.

После совершения марша и оборудования позиций на полигонах подразделения получили приказ на выдвижение в заданные районы, где отработали задачи по развертыванию комплексов, маскировке, перегрузке ракет, выполнению электронных пусков и оперативному выводу техники из-под ответного удара условного противника.

По возвращении военнослужащие ракетных соединений продолжат выполнение мероприятий в рамках проверки боеготовности.