Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расчеты комплексов «Искандер» на Северном Кавказе и Кубани выполнили электронные пуски ракет 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: Минобороны
По возвращении в пункты постоянной дислокации военнослужащие ракетных соединений ЮВО продолжат выполнение мероприятий в рамках проверки боеготовности.
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» соединений Южного военного округа, дислоцированных на Северном Кавказе и Кубани, выполнили электронные пуски с неподготовленных позиций в рамках проверки боевой готовности.
После совершения марша и оборудования позиций на полигонах подразделения получили приказ на выдвижение в заданные районы, где отработали задачи по развертыванию комплексов, маскировке, перегрузке ракет, выполнению электронных пусков и оперативному выводу техники из-под ответного удара условного противника.
По возвращении военнослужащие ракетных соединений продолжат выполнение мероприятий в рамках проверки боеготовности.
ТК «Звезда»: последние новости
НАТО снова предложило Турции альтернативу С-400 Шойгу: Россия сделала все возможное для сохранения ДРСМД Су-30 ВВС Венесуэлы проводит пуск ракеты Х-31: кадры учений
Оружие , Армия , Войска
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика Армия
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
Бер сообщил о еще одном мошенничестве Друзя
Шоу-бизнес
Путин взялся за криминальных авторитетов
Криминал Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение