США сымитируют «Койотами» атаку российских «Калибров»

США попытаются сымитировать атаку российских ракет, модифицировав собственные. Предполагается, что после некоторых преобразований американские ракеты-мишени «Койот» будут более соответствовать возможностям крылатых «Калибров», производством которых занимается РФ . Испытав их, Штаты планируют оценить масштаб ущерба от возможного удара и выработать новую технику борьбы.

Командование Военно-воздушных систем США приняло решение о модификации сверхзвуковых ракет-мишеней GQM-163A «Койот» — их планируют сделать более соответствующими возможностям российских многоступенчатых ракет «Калибр». За счет этого Штаты получат возможность сымитировать возможный сценарий развития событий в случае нападения РФ, сообщает ресурс Jane's со ссылкой на командование авиационных систем ВМС США.

В первую очередь, в американские сверхзвуковые ракеты планируется интегрировать систему сброса дипольных отражателей, которые являются одним из видов средств радиоэлектронного подавления. Оно может включаться в состав разделяющейся боевой части ракеты в качестве ложной цели.

Такая модификация позволит GQM-163A обеспечить имитацию угрозы, создаваемой многоступенчатыми ракетами российского производства, в том числе крылатыми ракетами «Калибр».

По данным ресурса, американская компания «Northman Grumman», которая займется осуществлением поставленной цели, уже заключила контракт с Командованием авиационных систем ВМС США.

Отметим, что американская ракета «Койот» и так изначально создана по примеру российской ракеты MA-31. Кроме того, она является модификацией советской управляемой сверхзвуковой ракеты средней дальности Х-31, из которой убрали самонаводящуюся головную часть и радиовысотомер.

«Идет совершенствование щита против меча. Раньше США совершенствовали свою противовоздушную оборону, в частности AEGIS работает таким образом, что цель поражается кинетическим ударом, а не подрывом взрывчатки рядом с целью. И достаточно непросто было решить эту задачу, а раньше они были сконцентрированы именно на ней. Мы знаем, что было проведено порядка 15-17 пусков, не все их них были удачными. В некотором смысле американцы создавали даже тепличные условия для того, чтобы получить положительный результат при поражении целей», — рассказал эксперт.

Так как, по мнению эксперта, данная задача была решена и работы завершились, теперь на повестке США встал вопрос о фиксации и уничтожении российских боеголовок среди ложных целей. Сделать это будет сложнее, потому что потребуются более развитые тренировочные системы, отмечает Козюлин.

«Этим они сегодня и занимаются. В данном случае американцам надо отдать должное, потому что они воспринимают наше вооружение, наши «Калибры» и другие ракеты как реальную угрозу», — заключил профессор.

Ранее сообщалось, что в США назвали причину успеха российских ВВС. По мнению обозревателя издания The National Interest Майкла Пэка, огромную роль в этом вопросе сыграла Сирия, сообщает НСН.

Свое мнение эксперт обосновал тем, что российским военно-воздушным силам удалось усовершенствоваться, пусть и не с первой попытки, из-за особенностей местности. В частности, журналист отметил, что российские ракеты в Арабской республике столкнулись с оперативными трудностями из-за того, что значительную часть региона занимает пустыня. Разработкой оружия для такой климатической зоны Россия раньше не занималась.

О том, что российские ВВС получили важные уроки во время недавней кампании в Сирии, также заявлял и экс-главнокомандующий ВВС РФ, генерал-полковник Виктор Бондарев