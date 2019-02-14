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Американские «Койоты» притворятся российскими «Калибрами» 

Lenta.ru
Подразделение Innovation Systems (бывшая Orbital ATK) американской компании Northrop Grumman заключило с Командованием авиационных систем ВМС США контакт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в сверхзвуковую ракету-мишень GQM-163A Coyote, сообщает Jane's 360.
Планируемая модификация должна обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским «Калибром», на участке отделения последней ступени от предпоследней.
Дипольный противорадарный отражатель, являющийся одним из средств радиоэлектронного поражения, в качестве ложной цели может входить в состав разделяющейся головной части боевой ракеты.
GQM-163A Coyote получила твердотопливный ускоритель Hercules MK 70 и маршевой двигатель MARC-R-282. Оружие создано по примеру российской ракеты-мишени MA-31, которая является советской управляемой сверхзвуковой ракетой средней дальности класса «воздух-поверхность» Х-31, лишенной самонаводящейся головной боевой части и радиовысотомера.
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Оружие , Армия , Видео , США
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