Сирийский опыт избавит «Аллигатор» от детских болезней

Один из самых современных российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор» будет серьезно модернизирован. Опыт эксплуатации этих машин в Сирии выявил несколько слабых мест, которые необходимо устранить. Насколько оправданы подобные планы и что еще следует учесть конструкторам, чтобы вертолет продолжала наводить ужас на любого, даже самого грозного противника?

По информации ТАСС, для большего количества энергии в «Аллигаторах» заменят генераторы. А работы над оптико-электронными системами связаны с распознаванием и обнаружением целей.

Ранее говорилось о планах улучшить систему обнаружения и наведения, благодаря чему экипаж сможет разглядеть вражеский танк на расстоянии до 10 километров, а распознать тип бронетехники — с 8 километров. Для сравнения, у тепловизоров, которые устанавливались на Ка-52 до сих пор, дальность немного меньше: 8 и 5 километров соответственно. Также известно о планах усилить броню машины — в первую очередь, кабину экипажа, а также гиростабилизированную оптико-электронную систему (ГОЭС-451) в носовой части.

Ка-52 «Аллигатор» — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения — способен разогнаться до 300 километров в час. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула». Боевой радиус машины на внутренних баках составляет 460 километров. По мнению американских экспертов, соосная схема расположения несущих винтов делает вертолет «чрезвычайно маневренным».

Он создан для уничтожения воздушных объектов, бронетехники и живой силы противника. Причем все эти задачи вертолет должен выполнять при любых погодных условиях и в любое время суток.

Вертолет снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности. В частности, на нем установлены устройства, уменьшающие, рассеивающие и искажающие тепловой след двигателей. Оснащен авионикой и мощным вооружением.

Сейчас «вертушка» вооружается двумя типами управляемых ракет: «Вихрь-1» и «Атака». Дальность действия первого достигает 10 километров, второго — 8 километров. Также на его борту могут находиться ракеты класса «воздух — поверхность» Х-25МЛ, неуправляемые ракеты С-8 калибра 80 миллиметров, а также 30-миллиметровая пушка 2А42. А вариант Ка-52К (корабельного базирования) имеет на вооружении противокорабельные ракеты Х-35, которые могут поражать цели на расстоянии до 130 километров.

Прямым конкурентом «Аллигатора» остается американский «Апач» AH-64E, у которого есть возможность получать данные с беспилотников, а также частично управлять ими. У Ка-52 такого козыря в рукаве нет.

В экспертной среде согласны, что модернизация нужна Ка-52 как воздух и сирийский опыт необходимо учесть во что бы то ни стало.

«Пыльные бури в Сирии показали, что оптика должна быть в рабочем состоянии, что она не должна покрываться песком, чтобы она работала в сложных погодных условиях, характерных для пустыни. В России ее на это не проверяли. Естественно, ее нужно доработать с учетом сирийского опыта. Не только оптика, но и электроника, оптико-электронные системы должны работать в таких условиях. Нужен целый комплекс мероприятий для того, чтобы удар вертолета был точен», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это были не проблемы (с оптической системой вертолетов Аллигатор), это были дополнения. Если мы используем эту оптику, допустим, в среднем полосе тут один режим работы. Пустынная местность — это совсем другое. Это безориентирная местность, где взгляду и электронике сложно за что зацепиться, — сказал газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. — Соответственно, электроника в этой ситуации работает по-разному. К тому же камни очень по-разному нагреваются: допустим, на солнечной стороне дюны может быть плюс пятьдесят, а на темной плюс пятнадцать». То есть, вертолеты оказались в других условиях эксплуатации.

«Мы там попробовали нашу электронику: это касается и Ми-28, — сказал он. — Выяснились определенные недостатки для работы именно в этой местности, именно в этих условиях. На базе этого будут вносится изменения, которые позволят работать лучше. То есть, это не недостатки, это учет новых условий эксплуатации».

Военный летчик первого класса, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» генерал-майор Владимир Попов убежден, что в первую очередь нужно совершенствовать систему оповещения пусков самонаводящихся ракет с тепловыми головками и системы РЭБ, благодаря чему Ка-52 сможет «противостоять прицельно-навигационным устройствам сухопутных войск». Желание конструкторов усилить генераторы он объяснил стремлением усилить излучение приборов радиоэлектронной борьбы. Кроме того, это позволит улучшить работу радиостанций, оптико-электронных и пилотажных приборов, приборов ночного видения.

«Сейчас есть возможность изготовления малогабаритных генераторов. Конечно, лучше заменить генераторы на новые, чем продолжать использовать старые, у которых вес значительно больше… Лучше взять больше боеприпасов или топлива на десятки-сотни килограмм, чем возить эту аппаратуру», — пояснил Попов газете ВЗГЛЯД.

Бывший замкомандующего ВВС Прибалтийского военного округа СССР по армейской авиации, генерал-майор Александр Цалко приветствовал решение модернизировать этот вертолет. По его словам, «любая модернизация ведет к улучшению боевого потенциала машины. Сама по себе машина одна из лучших в мире», — сказал Цалко газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил о проблеме, не имеющей прямого отношения к оптико-электронной системе самого вертолета, но от которой зависит, будет ли машина «зрячей». По его словам, главная задача модернизации в улучшении так называемых очков летчиков для полетов ночью. А для полетов днем нужна более совершенная система, которая увеличит дальность применения оружия. Он напомнил, что в Сирии экипаж погиб именно из-за недостатка этих очков.

«Те очки, которые применялись, не обеспечивали ориентировку во внекабинном пространстве. А если еще применишь оружие, то слепили. Поэтому, с одной стороны, нужно повысить чувствительность, а с другой — обрезать высокий уровень ярких, как электросварка, вспышек», — отметил Цалко.

В целом эксперт считает, что Ка-52 «нормальная машина» и ей «всего хватает». Впрочем, он подчеркнул, что нужно увеличивать видимость до цели. «Чем больше, тем лучше, и будет неуязвимая машина для средств ПВО противника», — считает генерал-майор.

В то же время Цалко не удивился планам применить опыт доработок Ка-52 к Ми-8. «Назначение машин одно и то же, оружие практически одно и то же. Не вижу проблем. Эти машины поля боя, у них одно и то же предназначение. Да, они конкуренты. Но оба КБ находятся в подчинении одной и той же структуры. Все, что улучшают на одной машине, нужно применять на другой и наоборот», — отметил Цалко.

Попов согласен, что при единых стандартах и аппаратуре повысится взаимозаменяемость, что чрезвычайно важно в боевых условиях.