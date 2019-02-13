Предупреждение агрессорам: Су-30МК2V Венесуэлы запустил ракету Х-31

Данное оружие было задействовано в ходе морской части маневров. В Сети появилось видео, где виден процесс подвески этого оружия на самолет, взлет дежурной пары, маневрирование над кораблями ВМС Венесуэлы и сам запуск ракеты.

Противокорабельная ракета Х-31 (в НАТО имеет обозначение AS-17 Kripton) в зависимости от модификации может поражать цели на дальностях от 70 до 160 км.

В самых совершенных версиях масса боевой части достигает 110 кг. Этого достаточно, чтобы пустить ко дну судно водоизмещением в 4500 т. Максимальная скорость — 1000 м/с.

Кроме противокорабельных, Су-30МК2V могут также нести другое высокоточное оружие, например ракеты Х-59М и Х-29Т. Эти ракеты предназначены для уничтожения широкого спектра наземных и надводных целей.