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Предупреждение агрессорам: Су-30МК2V Венесуэлы запустил ракету Х-31 

Российская Газета + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Данное оружие было задействовано в ходе морской части маневров. В Сети появилось видео, где виден процесс подвески этого оружия на самолет, взлет дежурной пары, маневрирование над кораблями ВМС Венесуэлы и сам запуск ракеты.
Противокорабельная ракета Х-31 (в НАТО имеет обозначение AS-17 Kripton) в зависимости от модификации может поражать цели на дальностях от 70 до 160 км.
В самых совершенных версиях масса боевой части достигает 110 кг. Этого достаточно, чтобы пустить ко дну судно водоизмещением в 4500 т. Максимальная скорость — 1000 м/с.
Кроме противокорабельных, Су-30МК2V могут также нести другое высокоточное оружие, например ракеты Х-59М и Х-29Т. Эти ракеты предназначены для уничтожения широкого спектра наземных и надводных целей.
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Оружие , Армия , Войска , НАТО , Венесуэла
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