Первые изображения нового берегового комплекса появились в Сети

Как сообщает портал btvtinfo, новый ракетный комплекс создан на основе комплекса "Бал-Э”. Инженеры Калужского приборостроительного завода "Тайфун" решили объединить РЛС и самоходную пусковую установку, несущую противокорабельные крылатые ракеты типа Х-35.

В комплексе "Бал" централизованное управление стрельбой реализовано применением самоходного командного пункта управления и связи, который передвигается на отдельных машинах.

Новый вариант берегового комплекса — теперь ракеты и РЛС на одной машине. Источник: https://t.co/xhaTWZy4E2 pic.twitter.com/zHFralSWZc— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 13, 2019

А в новом варианте можно увидеть, что РЛС монтируется на пусковой установке и представляет собой выдвигающуюся мачту с радаром. Скорее всего это комплекс обнаружения надводных и воздушных целей "Монолит-Б", который производится на предприятии. Он предназначен для выработки и выдачи целеуказания системам управления ракетного оружия. Из-за установки РЛС количество ракет пришлось сократить до четырех.

Совмещение радара и пусковых установок, по замыслу конструкторов, может повысить маневренность берегового ракетного комплекса, скорость развертывания и стрельбы.