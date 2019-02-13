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Первые изображения нового берегового комплекса появились в Сети 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Reuters
Как сообщает портал btvtinfo, новый ракетный комплекс создан на основе комплекса "Бал-Э”. Инженеры Калужского приборостроительного завода "Тайфун" решили объединить РЛС и самоходную пусковую установку, несущую противокорабельные крылатые ракеты типа Х-35.
В комплексе "Бал" централизованное управление стрельбой реализовано применением самоходного командного пункта управления и связи, который передвигается на отдельных машинах.
А в новом варианте можно увидеть, что РЛС монтируется на пусковой установке и представляет собой выдвигающуюся мачту с радаром. Скорее всего это комплекс обнаружения надводных и воздушных целей "Монолит-Б", который производится на предприятии. Он предназначен для выработки и выдачи целеуказания системам управления ракетного оружия. Из-за установки РЛС количество ракет пришлось сократить до четырех.
Совмещение радара и пусковых установок, по замыслу конструкторов, может повысить маневренность берегового ракетного комплекса, скорость развертывания и стрельбы.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , КПЗ "Тайфун"
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