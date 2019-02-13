The National Interest: Пентагон спустил на «чудо-оружие» $30 миллиардов — без каких-либо результатов

За последние несколько десятков лет США вложили $30 миллиардов в различные инновационные военные проекты — все из которых в той или иной степени оказались провальными, пишет The National Interest . Журнал составил список из пяти самых неудачных систем, в число которых входят «превосходные» ракеты, незаметный вертолёт-разведчик, а также сухопутная боевая техника.

В 2018 году США потратили $610 млрд на оборону, что составляет около трети от военных расходов во всём мире. Однако это совсем не означает, что эти деньги всегда расходовались эффективно. На протяжении последних 30 лет США провели две долгосрочные войны и несколько скоротечных конфликтов, не заменив, тем не менее, оружейные системы, вошедшие в строй в 1970-х и 80-х годах, пишет The National Interest.

Частично это было вызвано тем, что американская армия сократила траты на высокотехнологичное оборудование ввиду дорогостоящих войн в Ираке Афганистане . Но в то же время Пентагону всё же удалось вложить $30 млрд в пять новых высокотехнологичных проектов — все из которых были отменены.

«Превосходные противотанковые боеприпасы»

Даже в конце холодной войны Вашингтон немало беспокоило значительное превосходство Советского Союза в численности танковых войск. Для того чтобы дать ответ на эту «угрозу» США выступили с инициативой создать «Превосходные противотанковые боеприпасы» (BAT). BAT представляли собой миниатюрные управляемые ракеты, собираемые в тактические ракетные комплексы (ATACMS).

По замыслу конструкторов, один ATACMS мог в теории уничтожить целую танковую роту. Однако из-за развала Советского Союза и разгрома механизированной армии Саддама Хуссейна в 1991 году угроза «танковых орд» начала казаться нелепой — чего нельзя сказать о стоимости BAT, успевшего до отмены проекта в 2003 году съесть $2,2 млрд бюджетных денег.

Малозаметный вертолёт RAH-66 Comanche

Ещё один концепт времён холодной войны — вёрткий и малозаметный разведывательный вертолёт, который должен был заменить OH-58D Kiowa Warrior.

Компаниям Boeing и Sikorsky удалось сделать эту машину достаточно незаметной. Вертолёт даже мог нести на борту шесть противотанковых ракет или 12 противовоздушных ракет Stinger. Дальность полёта без дозаправки также оказалась на высоте — 1,2 тыс. миль.

Однако относительно медленный, низколетящий «малозаметный» вертолёт всё равно куда уязвимей такого же истребителя, который летит на сверхзвуковой скорости и на приличной высоте. Несмотря на достоинства Comanche в плане незаметности, Пентагон усомнился в его живучести под огнём современных систем ПВО и даже старых автоматических пушек.

Более того, Comanche оказался слишком дорогим: его разработка поглощала до 40% бюджета армейской авиации. Поэтому США оказались не готовы платить столь высокую цену за машину, которой отводилась скорее вспомогательная роль. Проект был закрыт в 2004 году после того, как он высосал из бюджета $7,9 млрд

Как это ни парадоксально, в начале 2010-х годов армия США приняла решение снять с вооружения вертолёты-разведчики Kiowa — только чтобы обнаружить, что более тяжёлые AH-64 не могут их заменить. Таким образом, Пентагон остался как без нового, так без старого разведывательного вертолёта.

САУ Crusader

Главная армейская орудийная система поля боя — самоходная артиллерийская установка M109 Paladin — была принята на вооружение 56 лет назад. Хотя САУ и похожи на танки, они куда менее бронированы, однако их 155-миллимитровые орудия способны поражать цели за пределами прямой видимости.

Несмотря на ряд модификаций M109, в 1990-х годах Пентагон уже искал ей замену. Проект высокотехнологичной САУ XM2001 Crusader мог похвастаться автоматом заряжания и стволом с системой охлаждения, позволяющим вести огонь с большим темпом (10 снарядов в минуту) на дистанции в 40 км.

Однако 43-тонная САУ, которая также во многом зависела от наличия 36-тонного тягача с боеприпасами, появилась в период, когда США требовалась более лёгкая и подвижная техника, которую было бы легко перебрасывать из одной горячей точки в другую. В 2002 году после нескольких лет разработок проект, который обошёлся американской казне в $2,2 млрд, был похоронен.

Перспективная боевая система (FCS)

Многие легендарные системы вроде БТР M113 или танков Sherman с течением времени успешно модифицировались для выполнения вторичных ролей, для которых они изначально не предназначались. В конце 1990-х годов Пентагон решил покончить с этим, создав «универсальное» шасси, которое могло бы стать основой для целого семейства боевых машин.

Однако создание шасси, которое должно было стать основой для целого ряда машин, играющих совершенно разные роли, оказалось более дорогим делом, чем модификация одной конкретно взятой системы под узкую задачу.

В 2009 году спустя 8 лет и и трат в размере $18,1 млрд проект FCS всё ещё был далёк от завершения. Пентагон принял решение о его закрытии.

Наземная боевая машина

Армия США попыталась извлечь пользу из проекта FCS, начав разрабатывать программу, которую незамысловато окрестила «Наземная боевая машина» (GCV). Опыт войны в Ираке показал, что устаревающая БМП Bradley уязвима к огню гранатомётов, поэтому к новой машине предъявили высокие требования по живучести.

Однако это привело к тому, что вес GCV увеличился до 60 тонн — это больше, чем весит российский основной боевой танк Т-90. В конце концов, в 2014 году совершенно непристойный вес перспективной машины вынудил конгресс поставить крест на этом проекте — который обошёлся США в сумму более чем $1 млрд