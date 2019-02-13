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«Морской дракон»: как работали японские подлодки-камикадзе 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Wikimedia Commons
Вспомнил о канувших в Лету подлодках-камикадзе журнал "Популярная механика".
Как известно, на исходе Второй мировой войны Япония практически лишилась военного флота. И чтобы хоть что-то противопоставить американским корабля, было решено наладить производство одноразовых субмарин-камикадзе "Кайрю". Тем более что аналогичная стратегия в воздухе уже была отработана.
Длинна подлодки составляла 17 метров, ширина — 1,33 метра. Вес имела около 19 тонн.
Максимальная скорость на поверхности у "Кайрю" достигала 10 километров в час. Пройти в надводном режиме могла до 830 километров. Под водой скорость снижалась до 5,5 километров в час. И здесь субмарина была способна преодолеть лишь 70 километров.
Вооружен "Морской дракон" был двумя торпедами. Они располагались на корме. А в носовой части находился взрывной заряд.
Судя по всему, лодка должна была загодя, перед наступлением противника отправиться в плавание, а затем залечь в засаду на глубине. В нужный момент "Кайрю" выпускал бы по кораблю торпеды и вслед за ними шел на смертельный таран.
Уйти от такой атаки почти невозможно. Но "Морскому дракону" так и не суждено было вступить в самоубийственную схватку с врагом. США не стали нападать на Японию с моря. Эта война, как известно, закончилась ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, после чего императорская армия капитулировала.
А подлодки "Кайрю" превратились в военные трофеи и почти все были утилизированы. Три субамрины-камикадзе стали музейными экспонатами.
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Оружие , Армия , Войска , журнал "Популярная механика" , Япония
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