Охота крепкая

В январе 2019 года в сети появились первые фотографии опытного образца российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник». До сих пор неизвестны даже примерные официальные характеристики дрона, однако уверенно просматривается его связь с истребителем пятого поколения Су-57. Последнее обстоятельство вместе с появившимися фотографиями позволяет спрогнозировать ряд параметров и возможности «Охотника», о чем рассказывает «Лента.ру»

Через пятое к шестому

История С-70 началась в августе 2009 года, когда стало известно, что «Сухой» «МиГ» начали совместную работу над тяжелым ударным БПЛА. Уже в июле 2012 года сообщалось, что головным разработчиком дрона станет первая компания. При этом программа малозаметного боевого БПЛА «Скат» от «МиГа» была приостановлена, хотя его макет демонстрировался еще в августе 2007 года на VIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 и поднимались в воздух первые три летных прототипа Су-57 (Т-50-1, Т-50-2 и Т-50-3) от «Сухого».

Изготовление демонстратора «Охотника» было поручено Новосибирскому авиационному заводу (входит в «Сухой»). Итогом всех работ по проекту Минобороны России в начале 2010-х годов видело создание к концу 2010-х—началу 2020-х годов тяжелого малозаметного ударно-разведывательного беспилотника, отличающегося высокой скоростью и автономностью, а также близкого по своим тактико-техническим характеристикам к летательным аппаратам шестого поколения.

Работы по созданию первого летного прототипа «Охотника» вышли на завершающую стадию в 2018 году, впервые под открытое небо дрон выкатили в июне 2018 года. Тогда же сообщалось, что разработчик получил основание для рассекречивания внешнего вида беспилотника, а также отмечалась высокая унификация дрона с истребителем пятого поколения. Месяц спустя стало известно, что в части искусственного интеллекта и автономности «Охотник» является прототипом истребителя шестого поколения, однако не получит функцию принятия решения на применение оружия, которая пока остается за человеком.

В ноябре 2018 года беспилотник «пробежал» по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, набрав 200 километров в час в соответствии с программой испытаний. При этом руление, разбег, набор скорости и остановка в конце полосы выполнялись беспилотником полностью автономно. Первый полет С-70 должен состояться уже в 2019 году.

Незаметные параметры

Согласно последним неофициальным данным, взлетная масса «Охотника» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение. Размах крыла беспилотника составит 19 метров. В длину машина достигает 14 метров. На низкой высоте дрон должен развивать сверхзвуковую скорость 1,4 тысячи километров в час, дальность полета составит пять тысяч километров. Эти характеристики значительно превосходят параметры, которые, в частности, неофициально озвучивались ранее.

Вызывает вопросы двигательная установка «Охотника». Судя по снимкам, появившимся в январе 2019 года, опытный образец беспилотника мог получить один из вариантов силового агрегата АЛ-41Ф, позволяющий достигать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. Однако, поскольку на снимках у С-70 не видно вертикальное хвостовое оперение, беспилотник, скорее всего, не будет отличаться высокой маневренностью.

Можно было бы предположить, что, будучи выполненным по аэродинамической схеме «летающее крыло», одним из главных преимуществ дрона окажется малозаметность. Однако и такая точка зрения вызывает много вопросов, в случае, если у «Охотника» двигатель первого этапа от Су-57, который совсем не отвечает требованиям, предъявляемым к летательным аппаратам пятого и тем более шестого поколения. Не исключено, что таких проблем у С-70 нет, либо они будут решены в ближайшие годы.

И снова ракеты

Вместе с первым С-70 в сеть попали снимки Т-50-3, на киль которого нанесен рисунок беспилотника, а на нижнюю часть корпуса — силуэт дрона. Впоследствии стало известно, что на летном образце Су-57 отрабатывается радиоэлектронное оборудование С-70. Предположительно, связка из 20-30 ударных беспилотников, прикрываемых двумя-тремя маневренными истребителями, позволит нанести непоправимый ущерб инфраструктуре потенциального противника.

Для уничтожения радаров С-70 от Су-57 может получить, в частности, сверхзвуковую противорадиолокационную ракету класса «воздух-земля» Х-58 (с дальностью полета около 260 километров). Против морских целей эффективной окажется дозвуковая маловысотная ракета X-35. Также «Охотник» может получить четыре модифицированные сверхзвуковые ракеты X-74M2 и восемь корректируемых авиабомб КАБ-250.

Одним из ближайших зарубежных аналогов «Охотника», вероятно, можно считать замороженный проект американского многоцелевого боевого БПЛА Northrop Grumman X-47B. Если придерживаться такой точки зрения, то российский беспилотник будет скорее ударным, чем разведывательным.

Обещанного не ждут

Несмотря на то что первый летный прототип «Охотника» появился примерно в обозначенные Минобороны России сроки, а военное ведомство уверяет в приоритетности проекта, будущее беспилотника вызывает большие вопросы. Для этого достаточно обратить внимание на текущие темпы принятия на вооружение современных российских истребителей и танков последнего поколения.

В декабре 2014 года сообщалось, что к 2020 году Минобороны России получит 55 единиц Су-57. Но впоследствии это число снизилось в разы. Аналогичная ситуация и с танками Т-14 «Армата»: в 2019 году российская армия получит всего 12 таких машин, которые будут равномерно распределены между различными военными округами страны. Техника, поставляемая в столь скромных количествах, вряд ли окажет заметное влияние на обороноспособность страны.