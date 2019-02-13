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В Минобороны рассказали, как качественно изменится самолет МиГ-31 после модернизации 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: минобороны
Реализация программы импортозамещения позволила улучшить характеристики высотного авиакомплекса, и продлить ресурс его работы до 30 лет.
В ходе модернизации происходит почти полная замена всех систем и агрегатов, трубопроводов электрических магистралей. Но самое главное — замена бортового радиоэлектронного навигационного и прицельного оборудования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Прежде всего, за счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения эффективность МиГ-31БМ / БСМ по сравнению с МиГ-31 вырастет более чем в два раза, сообщает военное ведомство.
«Заявленный ресурс планера продляется до 30 лет, или 3500 летных часов», — говорится в сообщении.
Кроме того, полностью модернизированное бортовое оборудование дополнено приемником системы ГЛОНАСС и существенно расширило возможности авиакомплекса в новых вариантах. Цифровой помехозащищённый радиоканал обеспечивает двусторонний обмен информацией с наземными командными пунктами. Цифровая помехозащищенная аппаратура передачи данных позволяет обмениваться тактической информацией о воздушной обстановке с самолётами, имеющими устройства сопряжения с аппаратурой других типов истребителей и самолетов А-50 на удалении до 200 км.
Помимо всего прочего, после выполненной модернизации оборудование самолёта отвечает современным требованиям. Установленный на самолёт комплекс обеспечения посадки соответствует международным требованиям и позволяет выполнять посадку на гражданские аэродромы с соблюдением действующих правил.
Также изменения претерпели и кабины летчика и штурмана-оператора: они теперь оборудованы многофункциональными жидкокристаллическими мониторами, обеспечивающими экипажи в полной мере и необходимом объеме полетной информацией.
По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, к 2023 году весь существующий парк этих самолетов будет модернизирован.
Ранее корреспондент ТРК «Звезда» в цехе, где модернизируют МиГ-31.
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Оружие , Армия , Министерство обороны
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