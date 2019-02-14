Страны НАТО предложили Турции альтернативу российским С-400

США, Франция и Италия обсуждают с Турцией альтернативы покупке Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках заседания совета альянса на уровне министров обороны в Брюсселе.

Комментируя планы турецкой стороны приобрести С-400, Столтенберг заявил, что продолжается диалог Вашингтона и Анкары по вопросам противоракетной и противовоздушной обороны, а также переговоры представителей Турции и других стран НАТО . В частности, с Францией и Италией о возможности приобретения французской системы ПВО ASTER 30-SAMP/T.

При этом генсек напомнил, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения по поводу того, какие виды вооружения ей необходимы, пишет ТАСС

По словам Столтенберга, с 2012 года и по настоящее время в Турции дислоцируются два дивизиона противовоздушных систем SAMP/T (Италия) и Patriot (Испания). Они были направлены в рамках миссии НАТО по усилению ПВО Турции.