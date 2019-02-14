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Страны НАТО предложили Турции альтернативу российским С-400 

Российская Газета + ещё 5
США, Франция и Италия обсуждают с Турцией альтернативы покупке Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках заседания совета альянса на уровне министров обороны в Брюсселе.
Комментируя планы турецкой стороны приобрести С-400, Столтенберг заявил, что продолжается диалог Вашингтона и Анкары по вопросам противоракетной и противовоздушной обороны, а также переговоры представителей Турции и других стран НАТО. В частности, с Францией и Италией о возможности приобретения французской системы ПВО ASTER 30-SAMP/T.
При этом генсек напомнил, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения по поводу того, какие виды вооружения ей необходимы, пишет ТАСС.
По словам Столтенберга, с 2012 года и по настоящее время в Турции дислоцируются два дивизиона противовоздушных систем SAMP/T (Италия) и Patriot (Испания). Они были направлены в рамках миссии НАТО по усилению ПВО Турции.
В январе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV заявил, что не пойдет на поводу у США в вопросе о закупке С-400. Он отметил, что есть подписанное соглашение по российским ЗРК, и Турция "данного ею слова не забудет". По словам руководителя управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, покупка С-400 не означает полного удовлетворения потребностей Турции в обеспечении безопасности воздушного пространства, поэтому Анкара продолжит переговоры с Вашингтоном.
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Оружие , Армия , Видео , Мевлют Чавушоглу , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , Италия , США , Турция , Франция
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