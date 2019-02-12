Почему США боятся рассердить русского «Посейдона»

Российские торпеды «Посейдон» создаются не для того, чтобы их применять на практике, а для шантажа НАТО , раскрыл военную тайну журнал Businesss Insider.

Торпеда (которую некоторые аналитики называют «оружием мести третьего удара») может опустошить восточное побережье США

По мысли аналитиков BI, первым ударом станет нападение России на страну-члена НАТО (для такой цели журнал выбрал Эстонию : вероятно, потому что никто из его читателей не знает, где она находится).

Вторым ударом, согласно статье 5 Хартии НАТО, станет ответ агрессору со стороны США.

И вот тут-то и пригодится двухмегатонный «Посейдон» — Бог Троицу любит.

Business Insider приписывает России коварные планы, копируя их с аналогичных планов самих США, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Есть у России на вооружении «Посейдон» или его нет — это качественно не меняет стратегическую концепцию третьего удара. По одной простой причине: у России оружие третьего удара уже есть, — сказал он.

«Посейдон» при всей его ужасающей разрушительной силе всего лишь «добавляет перцу» к имеющимся уже арсеналам «Судного дня», накопленных еще в годы противостояния США и СССР, и дополненных уже в российское время ракетами «Булава».

Страх перед «Посейдоном», по мнению Кошкина, происходит оттого, что стратеги НАТО мыслят военное противостояние с Россией как конфликт исключительно на европейском театре военных действий.

Для американцев сама возможность того, что русские придут их бить на их территорию — это кошмар. И сама по себе вероятность такого сценария в самом деле может заставить американцев отказаться от того, чтобы вступаться за своих европейских союзников, особенно таких малозначимых, как та же Эстония, — говорит эксперт.

Ходовые испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» начнутся летом 2019 года, и это кардинально поменяет расстановку сил, полагает профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Штоль.

Для «оружия возмездия» важно не то, сколько мегатонн оно в себе таит, а подлетное время. Нанести третий удар российские РВСН могут уже и сейчас. Но в США это прекрасно знают, и поэтому расставляют на ракетоопасных направлениях системы ПРО. Если «Посейдон» будет принят на вооружение, его «подлетное» время, в отличие от «Булавы», будет таким, что американцы просто не успеют глазом моргнуть. Кроме того, против подводной торпеды системы ПРО бессильны, — говорит он.

Таким образом, наличие на вооружении у России «Посейдона» меняет правила игры, под которые был приспособлен почивший в бозе российско-американский договор о РМСД.