США назвали Россию и КНР главными угрозами в космосе

Россия и Китай бросают вызов США в космосе, говорится в докладе Разведывательного управления Пентагона

Как заявили в ведомстве, ряд иностранных правительств «развивают потенциал, угрожающий возможности других стран использовать космос».

«Китай и Россия в особенности предпринимают шаги для того, чтобы бросать вызов США», — говорится в докладе.

В нём указывается, что обе страны развили располагающие большим потенциалом космические подразделения, включая космическую разведку.

Кроме того, они «развивают возможности глушения и действий в киберпространстве, направленного энергетического оружия, оборонный потенциал на орбите и противоспутниковые ракеты наземного базирования».

Также среди стран, которые бросают вызов в космосе, названы Иран и Северная Корея.