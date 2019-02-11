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США назвали Россию и КНР главными угрозами в космосе 

RT на русском 11 февраля 2019
Россия и Китай бросают вызов США в космосе, говорится в докладе Разведывательного управления Пентагона.
Как заявили в ведомстве, ряд иностранных правительств «развивают потенциал, угрожающий возможности других стран использовать космос».
«Китай и Россия в особенности предпринимают шаги для того, чтобы бросать вызов США», — говорится в докладе.
В нём указывается, что обе страны развили располагающие большим потенциалом космические подразделения, включая космическую разведку.
Кроме того, они «развивают возможности глушения и действий в киберпространстве, направленного энергетического оружия, оборонный потенциал на орбите и противоспутниковые ракеты наземного базирования».
Также среди стран, которые бросают вызов в космосе, названы Иран и Северная Корея.
Ранее глава Космического командования ВВС США генерал Джон Рэймонд заявил, что Россия и КНР могут добиться превосходства в развитии военных технологий в космосе.
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Комментарии
Оружие , Армия , Видео , Джон Рэймонд , Пентагон , Китай , США
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