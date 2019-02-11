США считают, что Россия разрабатывает противоспутниковые лазеры, говорится в докладе военной разведки США, распространенном в понедельник.
"Россия, вероятно, разрабатывает лазерное оружие для уничтожения и повреждения спутников и их датчиков", — говорится в докладе, который подготовило Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО).
"Россия также разрабатывает противоспутниковое оружие воздушного базирования для использования против датчиков противоракетной системы космического базирования", — говорится в докладе.