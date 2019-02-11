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США обвинили Россию в разработке противоспутниковых лазеров 

РИА Новости 11 февраля 2019
США считают, что Россия разрабатывает противоспутниковые лазеры, говорится в докладе военной разведки США, распространенном в понедельник.
"Россия, вероятно, разрабатывает лазерное оружие для уничтожения и повреждения спутников и их датчиков", — говорится в докладе, который подготовило Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО).
"Россия также разрабатывает противоспутниковое оружие воздушного базирования для использования против датчиков противоракетной системы космического базирования", — говорится в докладе.
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Оружие , Армия , Видео , В мире , Пентагон , США
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