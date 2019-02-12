Русские пушки в США. Зачем американцы учатся стрелять из гаубиц Д-30

Американские артиллеристы специализированных бригад содействия безопасности (Security Force Assistance Brigade, SFAB) осваивают старые буксируемые гаубицы Д-30 советского производства. Стрельбе из этих орудий обучают на полигоне крупнейшей американской военной базы Форт Худ в Техасе. В Пентагоне заявили, что спецбригады инструкторов скоро будут служить по всему миру. Зачем оборонному ведомству США нужны солдаты со знанием азов советской артиллерии и практическими навыками ее боевого применения — в материале РИА Новости.

Популярная на весь мир

Фотографии с изображением гаубиц Д-30 и обслуживающих их американских военных появились в социальной сети "Фейсбук" на странице 4-го батальона 3-й бригады SFAB. На кадрах видны сами пушки и двадцатикилограммовые боевые снаряды с маркировкой на русском языке. Как попало это оружие в руки американцев — не уточняется, однако, судя по фотографиям, учатся стрелять из него они не только в теории, но и на практике.

© 4th Battalion, 3rd Security Force Assistance Brigade

Гаубица Д-30 поступила на вооружение Советской армии в начале 1960-х. Эту 122-миллиметровую пушку конструкторы разработали с учетом опыта Великой Отечественной войны. Она стреляет на расстояние более пятнадцати километров и предназначена для уничтожения живой силы, бронетехники противника, разрушения хорошо укрепленных сооружений и подавления огневых точек.

Сейчас Д-30 уже не производится, но благодаря своей простоте, надежности и высокой огневой мощи гаубица стала очень популярна во многих армиях мира. Ею вооружались все страны Варшавского договора, пушка поставлялась в Афганистан, Ливию, Вьетнам, Монголию, Египет, страны Латинской Америки. В Китае, Ираке и Югославии даже наладили производство копий Д-30. Всего порядка 70 стран мира в разное время пользовались этой пушкой. В российских Вооруженных силах гаубица тоже все еще в строю, однако постепенно артиллеристы переходят на более современные самоходные установки "Мста" и "Акация".

"Д-30 разбросана по всему миру, это очень надежная артиллерия, гаубица хорошо себя зарекомендовала в самых разных военных конфликтах. Она воюет и в Сирии — с обеих сторон, — рассказал РИА Новости эксперт Алексей Леонков. — Американцы изучают и технику других стран. Когда проводятся специальные операции, под рукой не всегда может оказаться "родное" вооружение, к тому же артиллерийское. В США есть целый полигон, на котором собраны сотни единиц советского вооружения: наземные комплексы, системы ПВО, самолеты и вертолеты, которые они получили в основном от стран Варшавского договора. Пожалуй, только наши корабли и подводные лодки им не достались".

Планетарный масштаб

Пентагон начал создавать формирования Security Force Assistance Brigade в 2017 году. До конца текущего года планируется сформировать шесть специализированных бригад инструкторов численностью около тысячи военнослужащих каждая. Пять бригад приписаны к Сухопутным войскам, еще одна — в составе Национальной гвардии. Военнослужащие — опытные сержанты и офицеры — будут заниматься обучением и тренировкой солдат стран — союзниц США по всему миру. Американские военные и до этого обучали иностранных коллег — начиная со времен Корейской и Вьетнамской войн. Но, как считает руководство Пентагона, на эти задачи приходилось отвлекать от своих прямых обязанностей большое число военнослужащих кадровых частей.

"Существуют такие виды боевых операций, к выполнению которых привлекать армию — слишком затратно. Зачастую для проведения таких акций требуется одобрение правительства. В то же время частные военные компании можно задействовать в любой точке земного шара без необходимости отчитываться перед электоратом. И сегодня подобные формирования получили широкое распространение в мире. С их помощью либо организуются новые вооруженные конфликты, либо завершаются существующие. Но ЧВК тоже нужно обучать", — поясняет Леонков.

Ранее министр армии США Марк Эспер заявил изданию Stars and Stripes, что новые подразделения позволят остальной части американских войск сконцентрироваться и не отвлекаться на обучение союзников при подготовке к возможным боевым действиям против таких сильных противников, как Россия, Китай, Северная Корея или Иран.

Удобное прикрытие

Первой под новую программу обучения попала армия Афганистана. В начале 2018-го сюда прибыла 1-я бригада SFAB. Советники помогают афганским военным планировать операции против талибов, внедряют новые приемы ведения боя и тактики, координируют авиационные удары и подсказывают, как грамотно оказать поддержку пехоте с воздуха. Кроме того, американцы учат союзников обслуживать военную технику, составлять планы поставок в войска боеприпасов, продовольствия и топлива. Инструкторы работают главным образом с рядовыми солдатами и младшими командирами и находятся вместе с ними в гуще боевых действий. В будущем американское командование намерено разместить бригады SFAB в Восточной Европе, Южной Америке и Африке.

По словам профессора Академии военных наук Сергея Судакова, мобильные бригады SFAB созданы для того, чтобы противодействовать России в разных точках мира.

"В США примерно два года назад стартовала глобальная программа по изучению России в крупнейших вузах, в том числе в так называемых приписных университетах, выпускники которых идут работать в Госдеп или ЦРУ, — полагает Судаков. — В военных вузах также открываются факультеты Russian Study. Здесь изучаются виды вооружений российской армии, методы противодействия им. Это говорит о том, что США всерьез рассматривают возможность военного столкновения с Россией".

Эксперт напомнил, что бригады SFAB уже размещены в Южной Корее.

"SFAB состоят из настоящих головорезов-спецназовцев, которые дислоцируются в пригороде Сеула, — отмечает Судаков. — Для них оборудованы жилые корпуса, несмотря на протесты многих политиков. Обязательно такие бригады в будущем появятся в Юго-Восточной Азии, прежде всего во Вьетнаме и Камбодже, где США видят достаточно серьезное присутствие российских компаний и пытаются, в том числе, взять реванш за поражение во Вьетнамской войне".

При этом Судаков уверен, что фотографии американских военных с советской гаубицей — часть информационной войны.