На что способен новейший корабельный комплекс ПВО «Полимент-Редут»

Минобороны РФ завершило государственные испытания корабельного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) вертикального пуска 3К96-2 «Полимент-Редут». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв. Новая система ПВО предназначена для защиты эсминцев, фрегатов и корветов от широкого спектра средств воздушного нападения. Возможности комплекса позволяют перехватывать цели на удалении до 150 км. Однако в ближайшие годы «Полимент-Редут» должен получить ракету, способную уничтожать объекты на дальности до 400 км.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв , выступая перед Ассамблеей Санкт-Петербургского Морского собрания, заявил о завершении государственных испытаний зенитного ракетного комплекса (ЗРК) вертикального пуска 3К96-2 «Полимент-Редут». Об этом сообщает газета «Красная Звезда».

По информации пресс-службы Северного флота, в октябре 2018 года головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» совершил несколько перехватов воздушных целей с помощью ЗРК «Полимент-Редут». Все высокоскоростные и низколетящие воздушные мишени были успешно поражены. В ноябре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о проведении более десяти пусков из новейшего ракетного комплекса.

«Полимент-Редут» предназначен для защиты эсминцев, фрегатов и корветов ВМФ от воздушного нападения. Комплекс способен поражать авиацию, крылатые и противокорабельные ракеты противника на дальности до 150 км. В ближайшие годы арсенал этого ЗРК пополнится сверхдальней зенитной управляемой ракетой (ЗУР), которая создаётся на базе боеприпаса 40Н6 наземных систем С-400 и С-500. Новый боеприпас позволит «Полимент-Редуту» осуществлять перехват цели на дальности до 400 км.

«Выстрелил и забыл»

Разработка ЗРК «Полимент-Редут» стартовала в инициативном порядке в середине 1990-х годов в стенах концерна «Алмаз-Антей» . Конструкторы решили унифицировать перспективный морской ЗРК с мобильной системой ПВО среднего радиуса С-350 «Витязь», который разрабатывался для замены ранних версий С-300.

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что унификация наземных и морских комплексов ПВО даёт ощутимые преимущества оборонно-промышленному комплексу (ОПК) и армии в целом. Данный подход позволяет экономить значительные средства на организации серийного производства, а также совершенствовать эксплуатационные характеристики ЗРК.

«Унификация — это общемировой тренд. Она предполагает производство однотипных элементов конструкций, узлов, агрегатов, систем, пусковых установок и боеприпасов, которыми оснащаются различные системы вооружения. Конечно, морские и сухопутные аналоги имеют ряд отличий, связанных с условиями эксплуатации. Однако если всё продумано грамотно, то унификация заметно удешевляет и упрощает процесс серийного производства», — пояснил Корнев.

Для стрельбы зенитными ракетами «Полимент-Редут» использует пусковые установки (ПУ) универсального корабельного комплекса 3С14 (УКСК), которым на российском флоте оснащаются корабли — носители крылатых ракет «Калибр» и противокорабельных ракет «Оникс».

Специалисты «Алмаз-Антея», проектируя новый боеприпас, реализовали в нём принцип «выстрелил и забыл». Его суть заключается в том, что ЗУР оснащена активной головкой самонаведения (ГСН). Она позволяет зенитной ракете на финальном участке полёта поражать цель без получения данных от радиолокационной станции (РЛС).

В настоящее время в боекомплект ЗРК «Полимент-Редут» входят три типа ЗУР вертикального старта 9М100 (дальность до 15 км), 9М96 (до 120 км) и 9М96Д (до 150 км), способных развивать скорость до 2100 м/с. Индекс перспективной ракеты, которая сможет осуществлять перехват на дальности до 400 км, Минобороны РФ и «Алмаз-Антей» не раскрывают.

«Ключевую роль в арсенале комплекса «Полимент-Редут» играют ракеты семейства 9М96. Данные ЗУР отличаются высокой манёвренностью, точностью и относительно небольшими габаритами. Их энергетический запас должен обеспечивать поражение «Томагавков», противокорабельных ракет AGM-158C LRASM, самолётов и всех типов целей, движущихся на скоростях, близких к гиперзвуковым», — подчеркнул Корнев.

Кроме того, преимущество комплекса «Полимент-Редут» заключается в высокой огневой производительности. Он способен вести обстрел сразу нескольких целей одновременно. Вероятность перехвата каждой, по оценке Корнева, может достигать 80%. Боекомплект ЗРК «Полимент-Редут» составляет 32 ракеты.

Усиление боевых возможностей

Разработка корабля-носителя и этап испытаний затянулись из-за трудностей, связанных с созданием всеракурсной РЛС с фазированной антенной решёткой и ЗУР 9М96. Первые пуски прошли в 2012 году и оказались неудачными. Однако в 2014—2015 годах корвет «Сообразительный» проекта 20380 провёл серию успешных перехватов в Балтийском море.

По информации Минобороны РФ, пуски ЗУР проходили «в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон».

Как предполагает Корнев, у российских специалистов возникли сложности с доводкой радиолокационной станции и морской версии ракеты 9М96. По его словам, основная проблема заключалась в отсутствии «связки между РЛС, стрельбовым комплексом и ракетой». Во время неудачных испытаний на стартовом участке полёта РЛС «отказывалась» взаимодействовать с ракетой. Однако в 2018 году все технические недостатки ЗРК удалось окончательно ликвидировать.

«Возникшие трудности не носили критического характера. На мой взгляд, они были вызваны тем, что у семейства 9М96 и радиолокационной станции разные предприятия-разработчики. В процессе создания ЗРК «Полимент-Редут» возникла новая кооперационная цепочка, которую было необходимо «настроить». Конечно, на это требовалось время, и в итоге испытания затянулись. Однако последние пуски с «Горшкова», о которых сообщило осенью Минобороны, свидетельствуют, что теперь все элементы комплекса прекрасно взаимодействуют друг с другом», — заявил Корнев.

В настоящее время «Полимент-Редут» установлен на «Адмирале Горшкове» и «Сообразительном». ЗРК появится на строящихся сейчас фрегатах проекта 22350 («Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков»), которые войдут в состав ВМФ в 2019, 2021 и 2022 годах соответственно.

Также новым комплексом ПВО будут оснащаться заложенные на « Северной верфи » и Амурском судостроительном заводе корветы проекта 20380/20385 («Ретивый», «Строгий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий»), которые войдут в строй Балтийского и Тихоокеанского флотов в 2020—2021 годах.

Корнев предполагает, что «Полимент-Редут» могут получить в том числе строевые корабли ВМФ, которые будут проходить модернизацию в ближайшие годы. Однако, как отмечает собеседник RT, стрельбовый комплекс носителей ракет «Калибр» и «Оникс» придётся несколько доработать.

«Появление ЗРК «Полимент-Редут» на вооружении однозначно усилит боевые возможности Военно-морского флота нашей страны. Российские фрегаты и корветы обретут возможность надёжно защититься от самых современных и перспективных средств поражения. Новый комплекс позволит нашим сторожевым кораблям уверенно чувствовать себя вдали от родных берегов», — отметил Корнев.

Аналогичной точки зрения придерживается профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. В беседе с RT он заявил, что появление ЗРК «Полимент-Редут» является адекватным ответом на актуальные угрозы, которые существуют для российских кораблей. По его словам, наибольшую потенциальную опасность для отечественных фрегатов и корветов представляют крылатые и противокорабельные ракеты западных государств.