Еще одна страна ЕС заговорила о создании военной базы США

Военная база США может появиться в еще одной европейской стране — Чехии , допускают военные власти в Праге . Плацдармом для американских ракет желают стать также Польша Украина . Разрыв договора о ДРСМД развязывает США руки в этом направлении. Если США «продавят» Европу, может повториться ситуация 1983 года, когда мир оказался на грани ядерной войны, говорят военные эксперты.

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар допустил возможность размещения военной базы США на территории его страны в связи с разрывом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты», — заявил Метнар со ссылкой на газету Pravo, подчеркнув, что пока безопасности Европы ничего не угрожает.

В Европе уже размещены в нарушение договора пусковые системы «Мк-41». Такие установки есть в Румынии и скоро должны появиться в Польше. По оценке экспертов, к 2022 году в Польше будут размещены комплексы американской ПРО Patriot и Aegis Ashore — первые элементы «противоракетного щита» США в Польше.

США ведут большую работу над тем, чтобы «окольцевать» Россию американской системой ПРО, заявило Минобороны России еще в марте 2018 года. Районы ПРО созданы на территории США — в Калифорнии и на Аляске . В Европе районы ПРО созданы в Румынии и в странах Балтии, и будет создан в Польше. К этому кольцу также подключаться районы ПРО в Корее и в Японии . План США — развернуть у российских границ в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО.

Недавно Дональд Трамп заявил, что новая стратегия ПРО США предусматривает размещение еще 20 перехватчиков на базе Форт-Грили на Аляске. Польша тоже хотела построить у себя «Форт-Трамп» — постоянную американскую военную базу, и даже готова была выделить до 2 млрд евро на это. Вслед за ней о желании создать военную базу США на своей территории заявила и Украина. Однако нужно это самим Штатам? Мечты польской и украинской власти могут не сбыться. Осенью выяснилось, что речь идет не о военной базе США в Польше, а о военных складах.

Что касается Чехии, то США ранее уже пытались развернуть глобальную систему ПРО в этой стране. И частично им даже удалось это провернуть. В 2008 году США и Чехия даже подписали соглашение о размещении в Чехии американского радара XBR (радиолокационная станцию EMR) якобы для отслеживания пусков ракет стран-изгоев, в частности, иранских ракет. Выбирали из трех площадок, в итоге под строительство была выделена земля на военном полигоне Брды в окрестностях села Мишов в Пльзеньском крае, примерно в 90 км на юго-запад от Праги.

Однако эти планы были похоронены благодаря протестам общественности. Опросы показали, что больше половины чехов были против размещения американского радара ПРО на территории страны, «за» высказалось 38% опрошенных.

Если США после выхода из ДРСМД вынудят Европу разместить нацеленные на Россию американские ракеты, то Москве придется отвечать симметрично, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко . «Политика США заключается в том, чтобы использовать выход из ДРСМД как повод для размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Европе, нацеленных на Россию», — сказал он РИА «Новости» , комментируя заявление министра обороны Чехии.

По мнению Коротченко, если США «продавят» Европу, и в результате будет принято решение о развертывании ракет, то России придется отвечать. При таком развитии событий наступит «новая геополитическая реальность».

«Повторится ситуация 1983 года, только на новом технологическом уровне развития вооружений», — предупреждает военный эксперт.

Тогда ситуация настолько накалилась, что миру чудом удалось избежать ядерной войны. В январе 1983 года президент США Рональд Рейган подписал указ о размещении ракет средней дальности в Европе. В общей сложности вблизи рубежей соцблока были установлены 572 ракеты. В ноябре того года НАТО в течение десяти дней проводили учения на территории Европы на случай ядерной войны, включая симуляцию запуска ядерных межконтинентальных баллистических ракет по СССР.

России он посоветовал активней работать с Европой политическими методами, вплоть до того, чтобы вести двухсторонние консультации со всеми без исключения европейскими странами. Европе же нужно думать о том, как не стать мишенью для ответного удара, считает Коротченко.

«Европа теперь должна спасать себя сама. Россия не заинтересована в ухудшении отношений», — сказал он.

США начали процесс выхода из ДРСМД со 2 февраля, который завершиться через шесть месяцев. Поводом стало обвинение России в том, что она якобы скрыто разрабатывает запрещенную ракетную систему. Дональд Трамп пригрозил разработать свой ответ, чтобы не дать Москве военного преимущества.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер не исключает новой гонки вооружений, если Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) будет окончательно расторгнут. Однако надеется, что «американцы и русские придут в конце концов к соглашению». МИД Германии не раз говорил, что против размещения новых ракет средней дальности в Европе. Однако ранее он возложил ответственность за сохранение Договора на Москву, так как тоже считает, «что есть ракета, этот договор нарушающая, и она должна быть ликвидирована».

Между тем, США надеются не только заставить Европу разместить свои военные базы на ее территории, но еще и заплатить за это. Для этого Вашингтон требует роста расходов членов НАТО на оборону, хотя сами США собственные расходы, наоборот, сократили.

Так, американский посол в Германии Ричард Гренелл призвал Берлин не экономить на обороне, пугая тем, что «Россия стоит на пороге». Об этом он заявил в в интервью Welt am Sonntag в преддверии встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. Германия намерена увеличить расходы на оборону до 1,5 ВВП к 2024 году, однако Греннел раскритиковал немцев, заявив, что этого недостаточно: «НАТО требует 2%». Это именно тот Гренелл, который ранее разослал немецким компаниям жесткие письма, угрожая введением в отношении них американских санкций из-за поддержки строительства «Северного потока-2». В самой Германии резко раскритиковали посла. Даже Китай впервые в истории не смог сдержаться по поводу такой наглости.

Американцы обвиняли Россию в нарушении договора не раз. Например, в 2017 году газета New York Times , видимо, основываясь на источниках в американской разведке, сообщила о том, что Россия начала развертывание дальнобойной крылатой ракеты 9М729 (американское обозначение SSC-8), которая, как утверждают американцы, и является наземным вариантом «Калибра». Россия, в свою очередь, настаивает, что дальность этой ракеты составляет максимум 480 км, тогда как договор РСМД запрещает ракеты дальностью больше 500 км. Следовательно, под ограничение договора эта ракета не попадает, и аналогом «Калибра» не является.

Теперь же после выхода США из ДРСМД Россия готова за два года (2019-2020 годы) разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. И реализовать план в указанные сроки России абсолютно под силу, так как все ключевые элементы уже существуют, хотя и потребуется адаптация старта, говорили эксперты.

Причем, по неофициальной информации дальность ракет «Калибр-НК» в случае его переноса на сушу будет примерно 2,6 тыс. километров. Это примерно равно расстоянию от Москвы до Парижа. С Камчатки, где базируется серьезная ракетная группировка, до территории США этот наземный «Калибр» достать не сможет, так как расстояние будет свыше трех тысяч километров, в вот с Чукотки — сможет, учитывая, что ширина Берингова пролива всего лишь 86 км.

Второй ответ России на выход США из договора — это создание наземного варианта гиперзвуковой ракеты средней дальности на основе изделия 3М22 «Циркон». «Циркон» может запускаться с тех же пусковых установок, что и «Калибр». Значит, создав наземный вариант этого комплекса, Россия получит еще и наземный вариант гиперзвуковой ракеты средней дальности. И все это без каких-либо существенных дополнительных расходов. МИД России считает, что развал Договора о РСМД будет иметь тяжелые последствия для всей европейской архитектуры безопасности.