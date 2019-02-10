На Украине рассказали о «лазерном оружии» в Донбассе

Украинские силовики рассказали об «испытаниях лазерного оружия» ополченцами из самопровозглашённой Луганской народной республики.

«В районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты», — сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В марте 2018 года на Украине заявляли, что один из украинских военнослужащих, осуществляя наблюдение через оптический прибор, якобы был ослеплён лучом, в результате чего получил ожог сетчатки глаза.

В оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что лазерного оружия у них нет.