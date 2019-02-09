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В чешском минобороны не исключили обсуждения в НАТО размещения ракет США в Чехии 

ТАСС 3 часа назад
Министр обороны Чехии Лубомир Метнар считает, что НАТО может вернуться к вопросу о размещении на территории республики ракет или РЛС системы ПРО США, если ситуация в области безопасности в Европе ухудшится в результате прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом политик заявил в интервью газете Pravo.
"Увидим, что произойдет через полгода, когда истечет срок, в течение которого к [выполнению обязанностей по] договору можно вернуться. Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации [в сфере безопасности]. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты [о размещении на чешской территории элементов американской системы ПРО]", — сказал Метнар.
Министр также отметил, что решение РФ и США о приостановке своих обязательств по ДРСМД пока не отразилось негативно на европейской безопасности.
"Расклад сил не изменился, угроза [безопасности] не возросла", — констатировал он.
Глава военного ведомства выразил сожаление по поводу решения Вашингтона и Москвы приостановить свои обязательства по ДРСМД.
США в начале 2000-х годов выступили с инициативой развертывания глобальной системы ПРО, частью которой должна была стать РЛС в Чехии. От этих планов затем было решено отказаться из-за протестов чешской общественности.
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Комментарии23
Оружие , Армия , Видео , США , Министерство обороны , НАТО , Чехия
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