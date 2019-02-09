В чешском минобороны не исключили обсуждения в НАТО размещения ракет США в Чехии

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар считает, что НАТО может вернуться к вопросу о размещении на территории республики ракет или РЛС системы ПРО США , если ситуация в области безопасности в Европе ухудшится в результате прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом политик заявил в интервью газете Pravo.

"Увидим, что произойдет через полгода, когда истечет срок, в течение которого к [выполнению обязанностей по] договору можно вернуться. Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации [в сфере безопасности]. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты [о размещении на чешской территории элементов американской системы ПРО]", — сказал Метнар.

Министр также отметил, что решение РФ и США о приостановке своих обязательств по ДРСМД пока не отразилось негативно на европейской безопасности.

"Расклад сил не изменился, угроза [безопасности] не возросла", — констатировал он.

Глава военного ведомства выразил сожаление по поводу решения Вашингтона и Москвы приостановить свои обязательства по ДРСМД.

США в начале 2000-х годов выступили с инициативой развертывания глобальной системы ПРО, частью которой должна была стать РЛС в Чехии. От этих планов затем было решено отказаться из-за протестов чешской общественности.