Обман с «дальним прицелом»: зачем Украина выдала российскую ракету за уникальный «Нептун»

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В российских корнях украинской ракеты "Нептун" сомневаться не приходилось изначально — ВПК этой страны не способен на высокотехнологичные разработки. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал военный эксперт Иван Коновалов "Когда в 2018 году секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов презентовал в Киеве ракету "Нептун", по опубликованным снимкам и видеокадрам пуска было сразу понятно: нам демонстрируют российскую Х-35. Уже тогда было очевидно, что ничего нового в ней нет — видимо, американские аналитики читают российский сегмент интернета крайне редко, так как разобрались в "подлоге" только спустя полгода. Как и с другими боевыми системами, представляемыми "Укроборонпромом" это обычный обман. После распада СССР Украина в принципе не блистала прогрессом в военной сфере — там брали советское изделие, дорабатывали его "кайлом и напильником, после чего с помпой показывали миру как новейшую и уникальную систему, продаваемую по крайне низкой цене. Успехов на поприще экспорта потому и немного — они пытались продать несколько БТР на Ближний Восток и заключили контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" — советский Т-80, который Киев слегка "доработал", — отмечает военный аналитик. Американский портал The National Interest рассказал: новейшая ракета "Нептун", столь активно рекламируемая Украиной в качестве "оружия сдерживания" России в Азовском море — это "легкая" модернизация российского противокорабельного комплекса Х-35 ("Бал"), принятого на вооружение еще в 2003 году. При этом в ней используются компоненты, аналогичные советским. Разница в российской и украинской ракетах заключается только в дальности полета, а вот конструктивно оба комплекса идентичны. Российская ракета рассчитана на полет в 130 километров, Киев заявляет о боевой дальности своего снаряда в 300 км. "Украинский военно-промышленный комплекс в 1991 годы был мощным и весьма перспективным, но к сегодняшнему дню он оказался разваленным, без потенциала к развитию. Прикладные поделки, которые в Киеве гордо называют новыми вооружениями, на самом деле и боевыми системами часто могут называться с натяжкой. Чего стоят только минометы "Молот", регулярно взрывающиеся и убившие полтора десятка украинских солдат, покалечившие еще свыше 30. Заявления, что противокорабельная ракета Киева "Нептун" способна успешно поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем Х-35, тоже неудивительны. Украинским властям нужна победная риторика, и если уж они начали врать, то можно и тактико-технические характеристики снаряда преувеличить. Для нынешней политики Киева даже удивительно, почему они не заявили дальность в 500 км, а то и в тысячу", — подчеркивает эксперт. Потенциал Украины Американское издание констатирует: создание аналога Х-35 на Украине объяснимо, так как страна участвовала в производстве ракет данного типа. Кроме того, небольшой оборонный бюджет ($3,1 млрд) и последствия разрыва производственных связей с Россией создают трудности в создании новых видов вооружения на Украине, вынуждая страну использовать советские наработки. В августе украинские СМИ утверждали, что ракета представляет собой "полностью украинскую разработку" госпредприятия КБ "Луч" и "Мотор Сич" Х-35 — советская/российская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Технические предложения по созданию ракетного комплекса "Уран" с ракетой Х-35, выработаны в ОКБ "Звезда" к концу 1977 года. Однако из-за проблем в финансировании комплекс был принят на вооружение Минобороны РФ только в 2003 году. Сейчас системы "Бал" состоят на боевом дежурстве в составе береговой охраны России на ее морских рубежах. "Вложения в развитие украинского ВПК на сегодняшний день крайне малы, а без них создать новые прорывные технологии просто невозможно. Оборонно-промышленный комплекс, прежде всего, призван работать на внутреннего потребителя — армию своей страны. Развиваться он не может, если страна не готова заказывать новейшие разработки и покупать их. Денег банально нет. Единственным важным сегментом украинского ОПК многие годы оставалось предприятия "Мотор Сич" — оно производило двигатели для самолетов и вертолетов. Но его деятельность была "завязана" на Россию — после разрыва связей Киевом эти моторы оказались никому не нужны. РФ тем временем уже наладила производство собственных двигателей — ОАО "Климов" уже производит нужные моторы. Долгое время концерн "Антонов" приносил украинскому бюджету неплохие доходы — в том числе на промышленных коммерческих грузоперевозках, но Киев и здесь разорвал сотрудничество, парализовав предприятие. Украинского ОПК на сегодняшний день уже практически нет, он агонизирует и доживает последние годы. Потому заявления властей, что они произвели какие-то прорывные технологии, создали новейшие танки и ракеты, у специалистов вызывают лишь улыбку", — заключает Иван Коновалов.