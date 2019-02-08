СМИ сообщили о «частично успешном» испытании супероружия в России

Зарубежные СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщили о «частичном успешном» испытании Россией новейшего супероружия — ракеты со сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник». Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что эта ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.

Россия провела «частичное успешное» испытание своего новейшего супероружия — ракеты со сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщило японское издание The Diplomat со ссылкой на источники в американском правительстве.

По данным журнала, вооружение было протестировано в Астраханской области на полигоне «Капустин Яр» в конце января нынешнего года и эти испытания продолжаются. Также издание отметило, что на данный момент лишь один из тринадцати запусков этой ракеты был успешным.

В материале указывается, что «Буревестник» впервые прошел испытание в июне 2016 года. Источники отметили, что «во время полета ядерный двигатель достиг проектной мощности и обеспечил необходимую тягу», передает ФАН.

В июле прошлого года Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний ракеты «Буревестник». На ролике, появившемся на канале военного ведомства в Youtube, продемонстрирован не только запуск ракеты с ядерным двигателем, но и то, как специалисты готовятся к нему.

Впервые о разработке российскими специалистами принципиально новой ракеты рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте прошлого года.

«В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги», — пояснил глава государства.

По его словам, проведенные пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

«Установки размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования или американского «Томагавка», но при этом обеспечивает в десятки раз — в десятки раз! — большую дальность полета, которая является практически неограниченной», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.

В ходе мероприятия также были продемонстрированы видеоматериалы о возможностях ракеты.

«Показан обход рубежей обороны. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать. Как вы понимаете, ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают», — резюмировал российский лидер.

Вскоре «Буревестник» получила кодовое обозначение SSC-X-9 Skyfall по классификации Североатлантического альянса . Об этом писал в твиттере журналист The Diplomat Анкит Панда.

Изобретение Россией столь сильного вооружения и стало истинной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выражал уверенность бывший заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ Айтеч Бижев.

«Американцы начали поднимать все эти вопросы, после того как поняли, что у нас есть такие виды оружия, которые они не в состоянии в ближайшие 5-10 лет изготовить», — приводило НСН мнение генерала.

Также позднее стало известно, что США стали обновлять свою противовоздушную оборону в соответствии с позицией Пентагона , которая заключается в том, что американские военные должны усовершенствовать войска и превзойти ближайших противников — Россию и Китай, писало издание Defense News.

Противовоздушная оборона играет важнейшую роль в новой национальной оборонной стратегии, которая была представлена в этом году, говорилось в материале. Начальник командования космической и противовоздушной обороны армии США Джеймс Дикинсон рассказал, что в настоящее время ведомство обновляет свою стратегию. Он добавил, что текущий бюджет и дорожная карта согласуются с национальной стратегией.

Последняя стратегия противоракетной обороны была разработана в 2012 году. Позже в 2015 году она была скорректирована, пояснил Дикинсон. Однако за это время многое изменилось, в том числе и национальная стратегия Пентагона.

Как отметил американский лейтенант-генерал, в настоящее время в США видят угрозы, которые «не видели в 2015 году». Именно с учетом новых угроз Дикинсон связывает изменения в стратегии ПВО. Тем не менее, он не стал говорить о сроках, когда обновленная стратегия будет внедрена. По словам Дикинсона, новая стратегия ПВО будет сосредоточена на переходе к более комплексной, многоуровневой и многослойной системе противовоздушной обороны.