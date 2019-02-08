США заявили, что не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе

Соединенные Штаты не планируют размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, любые последующие шаги они будут обговаривать с партнерами. Об этом сообщила в четверг в интервью телеканалу PBS заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон Журналист спросил у нее, планирует ли Вашингтон размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе. "Этого нет в планах… Последующие меры будут разрабатываться с учетом консультаций с партнерами и союзниками. Пентагон взял на себя в этом инициативу и четко определил дальнейшие шаги", — пояснила Томпсон. Ее попросили прокомментировать полученную телеканалом из источников в НАТО информацию о том, что США проинформировали союзников по альянсу о планах начать испытания новой крылатой ракеты наземного базирования через полгода после выхода из ДРСМД. "Во-первых, я никогда не буду рассказывать о наших дальнейших шагах [в этом вопросе] и не буду говорить от имени своих коллег из минобороны. Важное место в этом вопросе уделяется консультированию с партнерами и союзниками", — заключила она, не опровергнув по сути данное высказывание.