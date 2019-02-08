NI рассказал о российских корнях украинской ракеты «Нептун»

Крылатая ракета "Нептун", широко разрекламированная киевским властями, является "легкой" модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35, при этом в ней используются компоненты, аналогичные советским, об этом пишет американский портал The National Interest

Проект «Нептун», анонсированный киевским КБ "Луч" в 2013 году, был задуман как фактор сдерживания России в Азовском регионе, утверждает автор статьи. Данная ракета имеет максимальную дальность около 300 километров, обладает 150-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью и предусматривает морской, наземный и воздушный варианты базирования, напоминает портал.

По словам автора, данные характеристики могут выглядеть знакомыми, так как "Нептун" — "слегка модернизированный" вариант российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35. Эта ракета, принятая на вооружение в 2003 году, по сравнению с "Нептуном" имеет меньшие размер и дальность полета, хотя конструктивно оба комплекса идентичны. При этом украинская разработка обладает новой инерционной системой управления с активным радиолокационным наведением, пишет The National Interest.

С учетом того, что Украина активно участвовала в производстве Х-35, в особенности ее двигателя Р95-300, нельзя удивляться тому, что Киев использует имеющиеся наработки для создания аналога Х-35, а не тратит огромные средства на разработку принципиально новой ракеты, отмечает The National Interest.

"Однако это не означает, что проект "Нептун" не избежал проблем", — считает автор.

В первую очередь, Украина имеет достаточно "скромный" оборонный бюджет в размере 3,1 миллиарда долларов, напоминает издание.

Во-вторых, Украина все еще ощущает последствия от разрыва производственных связей с Россией, указывает The National Interest. Ракета Х-35 и ее предшественники создавались в рамках масштабной экономики Советского Союза, а Украине на данный момент приходится инвестировать средства в новые и, вероятно, менее эффективные производства, при возможности используя советские наработки. Последнее особенно характерно для проекта "Нептун", в котором используется близкий аналог советского ракетного двигателя ТРДД-50, отмечает автор.

Однако, по его мнению, Украине все же удалось продвинуться вперед при создании данного комплекса. В случае успеха этот проект станет вехой для ракетостроения Украины, считает он. И в то же время проект "Нептун" является наглядной иллюстрацией сложных вызовов и неопределенностей, которые ожидают Киев при модернизации армии, заключает The National Interest.